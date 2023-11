Itália x Macedônia do Norte: onde assistir, horário e escalação das equipes

Em situação delicada nas Eliminatórias da Eurocopa, a Itália enfrenta um velho algoz. Nesta sexta-feira, 17, em busca da última vaga à competição continental, recebe a Macedônia do Norte, mesmo seleção que a eliminou da repescagem para a Copa do Mundo no último ano. A partida acontece no Estádio Olímpico de Roma, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Itália e Macedônia do Norte se enfrentam pelas Eliminatórias da Eurocopa. Foto: Arte/Estadão

ITÁLIA X MACEDÔNIA DO NORTE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DAS ELIMINATÓRIAS DA EUROCOPA

LOCAL: Roma, Itália.

ESTÁDIO: Olímpico de Roma.

DATA: 17/11/2023 (quinta-feira).

HORÁRIO: 16h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR ITÁLIA X MACEDÔNIA DO NORTE AO VIVO

ESPN (TV fechada);

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE ITÁLIA E MACEDÔNIA DO NORTE

ITÁLIA - Donnarumma; Darmian, Acerbi, Bastoni e Dimarco; Barella, Jorginho e Frattesi; Berardi, Scamacca e Chiesa. Técnico : Luciano Spalletti.

- Donnarumma; Darmian, Acerbi, Bastoni e Dimarco; Barella, Jorginho e Frattesi; Berardi, Scamacca e Chiesa. : Luciano Spalletti. MACEDÔNIA DO NORTE - Dimitrievski; Manev, Musliu, Serafimov; Ashkovski, Ademi, Atanasov, Alioski; Bardhi, Elmas e Trajkovski. Técnico: Blagoja Milevski.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE ITÁLIA E MACEDÔNIA DO NORTE