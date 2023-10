Itália x Malta: onde assistir, horário e escalação das seleções

A Itália tem a chance que precisava neste sábado. O time de Luciano Spalletti entra em campo diante de Malta na esperança de colar no topo do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa 2024. A bola rola às 15h45 (horário de Brasília).

A vitória significa mais que três pontos para os italianos. A equipe está na 2ª colocação com sete pontos, empatada com Ucrânia e Macedônia do Norte, respectivamente. A Inglaterra, que não joga neste fim de semana, lidera o grupo com 13. A Itália precisa ganhar e torcer por um empate entre os rivais para conseguir sair da ‘zona da bagunça’. Vale destacar que Malta perdeu todos os compromissos que disputou até aqui e que nunca em sua história superou o rival italiano.

Itália x Malta: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Bari, Itália.

: Bari, Itália. ESTÁDIO : Estádio San Nicola.

: Estádio San Nicola. DATA : 14/10/2023.

: 14/10/2023. HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

ITÁLIA - Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni e Dimarco; Barella, Locatelli e Frattesi; Berardi, Raspadori e Kean. Técnico : Luciano Spalletti.

- Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni e Dimarco; Barella, Locatelli e Frattesi; Berardi, Raspadori e Kean. : Luciano Spalletti. MALTA - Bonello; J. Borg, Muscat e Pepe; Mbong, Kristensen, Guillaumier e Camenzuli; Yankam e Degabriele; Nwoko. Técnico: Michele Marcolini.

