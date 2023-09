Itália x Ucrânia: onde assistir, horário e escalações das equipes

Itália e Ucrânia se enfrentam nesta terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília), no no San Siro, em Milão, em jogo válido pela sexta rodada do Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa 2024. Com apenas quatro pontos, na terceira colocação da chave, os italianos precisam de uma vitória depois de empatarem com a Macedônia do Norte na última partida.

Vice-líder, com sete pontos, a Ucrânia vem confiante depois de empatar com a Inglaterra, que lidera o grupo com 13 pontos, e vai atrás de uma vitória fora de casa para carimbar a vaga na próxima edição da Euro.

Itália e Ucrânia se enfrentam nesta terça-feira pelas Eliminatórias da Euro. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Milão, Itália.

: Milão, Itália. ESTÁDIO : San Siro.

: San Siro. DATA : 12/09/2023.

: 12/09/2023. HORÁRIO: 15h45 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

ESPN (canal fechado)

Star + (streaming)

Uefa TV (streaming)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

ITÁLIA - Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco; Nicolò Barella, Bryan Cristante e Sandro Tonali; Matteo Politano, Ciro Immobile e Mattia Zaccagni (Retegui) Técnico : Luciano Spalletti.

- Gianluigi Donnarumma; Giovanni Di Lorenzo, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco; Nicolò Barella, Bryan Cristante e Sandro Tonali; Matteo Politano, Ciro Immobile e Mattia Zaccagni (Retegui) : Luciano Spalletti. UCRÂNIA - Heorhiy Bushchan; Yukhym Konoplia, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko e Vitaliy Mykolenko; Oleksandr Zinchenko e Taras Stepanenko; Viktor Tsygankov, Heorhii Sudakov e Mykhaylo Mudryk; Roman Yaremchuk. Técnico: Serhiy Rebrov.

ÚLTIMOS RESULTADOS: