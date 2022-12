Italiano Daniele Orsato será o árbitro da semifinal entre Argentina e Croácia na Copa do Mundo

ENVIADO ESPECIAL A DOHA - Considerado o melhor árbitro italiano da atualidade, Daniele Orsato foi designado para apitar a semifinal da Copa do Mundo entre Argentina e Croácia, que será disputada no Estádio Lusail, na terça-feira, às 16 horas, pelo horário de Brasília.

No Mundial do Catar, Orsato já tinha apitado a partida de abertura entre Catar e Equador. E também foi o árbitro na partida em que a Argentina venceu o México, por 2 a 0, na fase de grupos. Depois, descansou durante as oitavas e as quartas de final.

Daniele Orsato apitou a vitória argentina sobre o México na fase de grupos. Foto: Molly Darlington/ Reuters

Aos 47 anos de idade, completados em novembro, Orsato começou a apitar jogos de futebol, desde que tinha 17 anos na sua região, o Vêneto. Desde 2010 é árbitro Fifa.

Orsato já dirigiu mais partidas em torneios europeus do que um ícone da arbitragem mundial: seu conterrâneo Pierluigi Collina. Orsato é considerado um juiz técnico e disciplinador.

Até o Mundial do Catar, o jogo mais importante que coube a Orsato apitar foi a final da Liga dos Campeões entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, em Lisboa, em 2020.

Habituado aos jogos da elite do Campeonato Italiano, Orsato deverá cruzar com rostos conhecidos, como os argentinos Ángel Di María, Lautaro Martinez, Leandro Paredes e Paulo Dybala e os croatas Ivan Perisic, Marcelo Brozovic e Nikola Vlasic.

No jogo entre Argentina e Croácia, Daniele Orsato será auxiliado pelos também italianos Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. O quarto árbitro designado é o emiradense Mohammed Abdulla Mohamed. O VAR fica sob a responsabilidade do italiano Massimiliano Irrati, que terá as companhias do compatriota Paolo Valeri, além da americana Kathryn Nesbitt e do venezuelano Juan Soto.