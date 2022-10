Ituano bate CRB, encosta no Vasco e esquenta briga pelo acesso na Série B

O Ituano está mais vivo do que nunca na briga pelo acesso na Série B do Brasileirão. Na noite deste sábado (1), o time paulista contou com um gol de Brenner para ganhar do CRB, por 1 a 0, no Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP), pela 32ª rodada do campeonato.

A segunda vitória seguida colocou o Ituano na quinta colocação, com 47 pontos, dois a menos que o quarto colocado, Vasco. O CRB, por sua vez, perdeu pela terceira vez em três jogos, estacionou nos 40 e continua com risco de rebaixamento, em 12º lugar.

Brenner e Vinícius Paiva comemoram gol do Ituano contra o CRB (Paulo Pinto/Ituano)

Atuando em casa e precisando da vitória para encostar no rival carioca na tabela, o time de Itu começou em cima e criou duas boas oportunidades seguidas. Na primeira, Léo Ceará arriscou de fora da área e assustou Diogo Silva. Aos 18, Aylon parou no goleiro e viu Brenner perder o rebote ao tentar por cobertura.

Depois da pressão inicial dos donos da casa, o CRB conseguiu equilibrar as ações, mas viu Brenner quase abrir o placar de letra. A bola saiu com perigo pela linha de fundo. A resposta alagoana veio nos acréscimos. Em cobrança de falta ensaiada, Reginaldo chutou forte e a bola explodiu na trave de Jefferson Paulino.

Na volta do intervalo, o Ituano precisou de 16 minutos para abrir o placar. Brenner aproveitou cruzamento rasteiro e finalizou. A bola desviou na zaga e saiu do alcance de Diogo Silva. O empate do CRB quase veio com Paulinho Moccelin. Jefferson Paulino fez boa defesa.

Aos 34, Gabriel Conceição encheu o pé e mais uma vez o goleiro salvou o Ituano. Nos minutos finais, o CRB continuou em cima dos donos da casa, mas pecou no último passe e não conseguiu buscar o empate.

O Ituano volta a campo na quarta-feira, contra o Cruzeiro, às 21h30, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 33ª rodada. Na terça, o CRB recebe a Chapecoense, às 19 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA

ITUANO 1 X 0 CRB

ITUANO - Jefferson Paulino; Rai Ramos, Lucas Dias, Rafael Pereira e Roberto; Lucas Siqueira, Caíque (Jiménez) e Léo Ceará (Vinícius); Brenner (Chrigor), Aylon (Lucas Nathan) e Gabriel Barros (Vinícius Jaú). Técnico: Carlos Pimentel.

CRB - Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão; Claudinei (Bruninho), Juninho Valoura (Uillian Correia) e Rafael Longuine (Richard); Fabinho, Emerson Negueba (Paulinho Moccelin) e Anselmo Ramon (Gabriel Conceição). Técnico: Daniel Paulista.

GOLS - Brenner, aos 16 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - André Luiz de Freitas Castro (GO).

CARTÕES AMARELOS - Lucas Dias (Ituano).

LOCAL - Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).