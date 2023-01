Ituano x Palmeiras: onde assistir, escalação das equipes, horário e arbitragem

Tropeçando nos jogos em casa neste início de Campeonato Paulista, o Palmeiras quer mostrar força longe de seus domínios em busca de confiança para o primeiro grande teste da temporada: a final da Supercopa do Brasil, diante do Flamengo.

Antes, nesta quarta-feira, às 19h30, o Palmeiras mede forças com o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, pela 4ª rodada do Estadual. A equipe alviverde está no Grupo D e precisa somar pontos para entrar na zona de classificação. O Ituano é lanterna do Grupo C e também enfrenta dificuldades para reagir.

ONDE ASSISTIR

DATA: 25/01/2023 (quartas-feira)

HORÁRIO: 19h30.

LOCAL: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

ONDE ASSISTIR: YouTube, Premiere e Paulistão Play.

Ituano e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira pelo Paulistão. Foto: Arte/ Estadão

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ITUANO: Jefferson Paulino; Rai Ramos, Rafael Pereira, Bernardo e Mario Sergio; Marcelo Freitas, Person e Lucas Siqueira; Saraiva, Quirino e Gabriel Barros. Técnico: Carlos Pimentel.

PALMEIRAS: Weverton (Marcelo Lomba); Mayke, Kuscevic, Luan e Vanderlan; Jailson, Atuesta e Bruno Tabata; Breno Lopes, López e Rafael Navarro. Técnico: Abel Ferreira.

QUEM APITA?

Árbitro: Thiago Luis Scarascati.

Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli.

Assistente 2: Amanda Pinto Matias.

Quarto árbitro: Pablo Soares de Oliveira.

VAR: Adriano de Assis Miranda.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Palmeiras 0 x 0 São Paulo - Allianz Parque.

Guarani 0 x 0 Ituano - Estádio Brinco de Ouro da Princesa.