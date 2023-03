Ituano x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Ituano e Santos se enfrentam neste domingo, 5, às 16h (Horário de Brasília), pela última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida ocorre no estádio Estádio Novelli Júnior, em Itu, e tem caráter de vida ou morte para ambas as equipes.

Enquanto o Santos, que é o terceiro colocado do Grupo A, briga para se classificar para as quartas de final, o Ituano, terceiro colocado do Grupo C, busca escapar do rebaixamento. A situação do grupo do time de Itu está tão embolada, no entanto, que ainda é possível que o Ituano se classifique para etapa final do Paulistão.

ITUANO X SANTOS

DATA: 05/03 (domingo).

HORÁRIO: 16h.

LOCAL: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

ONDE ASSISTIR

TNT

HBO Max

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Ituano: Jefferson Paulino, Raí Ramos, Rafael Pereira, Bernardo e Mário Sérgio; André Luiz, Marcelo Freitas e Eduardo Person; Yago, Paulo Victor e Rafael Silva. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

Santos: João Paulo, João Lucas, Maicon, Joaquim, Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Ângelo, Mendoza e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Ituano vem de uma sequência de duas derrotas contra o São Bernardo e contra o Red Bull Bragantino, essa última uma goleada. Com uma das piores campanhas do Paulistão, o Galo luta para não cair. No entanto, caso ganhe a partida contra o Santos e seus concorrentes diretos não pontuem, o Ituano pode se classificar para as quartas de finais.

O único clube entre os quatro grandes de São Paulo que ainda não está classificado para a etapa final do torneio estadual, o time de Odair Hellmann empatou com o Corinthians em sua última partida. Antes disso, a equipe do litoral paulista havia ganho o jogo contra a Ceilândia válido pela Copa do Brasil.

