Ituano x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Líder do Grupo D, o São Paulo soma 19 pontos, mesma pontuação do Novorizontino, vice-líder. Quem também está de olho na vaga é o São Bernardo, que surge na terceira colocação, com 18 pontos. Por isso, o time tricolor tem de evitar um novo tropeço. O time de Novo Horizonte tem o compromisso mais fácil ao receber a Portuguesa em seu estádio. Já o conjunto do ABC visita o Mirassol. Para o São Paulo avançar, portanto, basta uma vitória simples.

Já o Ituano vive situação muito delicada e soma apenas uma vitória (contra o Corinthians) em 11 partidas. O time está na terceira colocação do Grupo A, com seis pontos, e à beira do rebaixamento. Penúltimo colocado do Paulistão, o time de Itu, bicampeão paulista, precisa vencer e torcer por um tropeço do Guarani contra o Red Bull Bragantino para não cair. A última vez que o Ituano disputou a divisão de acesso foi em 2001.