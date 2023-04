Ituano x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Ituano e São Paulo medem forças nesta terça-feira no interior paulista em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, no Morumbi, as equipes ficaram no empate sem gols.

Se em Itu houver um novo empate, independentemente do número de gols, a definição do classificado se dará nas penalidades máximas. Quem vencer o duelo avança para a próxima etapa do torneio mata-mata.

ITUANO x SÃO PAULO

DATA : 25/04/2023 (terça-feira).

: 25/04/2023 (terça-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL : Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

: Estádio Novelli Júnior, em Itu (SP). TORNEIO: Copa do Brasil (3ª fase - jogo de volta).

Ituano e São Paulo se enfrentam nesta terça em busca de um lugar nas oitavas da Copa do Brasil. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

SporTV

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

ITUANO : Jefferson Paulino; Marcel, Rafael Pereira e Claudinho; Pacheco, Lucas Siqueira, Thiaguinho (Rafael Carvalheira), Eduardo Person e Jonathan Silva; Paulo Victor e Bruno Xavier (Quirino). Técnico : Gilmar Dal Pozzo.

: Jefferson Paulino; Marcel, Rafael Pereira e Claudinho; Pacheco, Lucas Siqueira, Thiaguinho (Rafael Carvalheira), Eduardo Person e Jonathan Silva; Paulo Victor e Bruno Xavier (Quirino). : Gilmar Dal Pozzo. SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Beraldo, Arboleda e Caio Paulista; Luan, Pablo Maia, Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Técnico: Dorival Junior.

ÚLTIMOS RESULTADOS