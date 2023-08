James Rodríguez aparece no BID e deve estrear contra o Flamengo por ritmo para Copa do Brasil

O colombiano James Rodríguez teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira e está pronto para estrear pelo São Paulo. O jogador é uma aposta do clube para reverter a desvantagem contra o Corinthians (2 a 1) e ir à final da Copa do Brasil, em jogo marcado para dia 16. Desta maneira, pode visitar o Flamengo, domingo, para adquirir ritmo de jogo.

A inscrição demorou por causa da regularização do visto de trabalho. O jogo contra os cariocas está agendado para 18h30 de domingo, no Maracanã. E é considerado o ideal por Dorival para testar James Rodríguez ao lado de Lucas Moura, já que é diante de um forte oponente.

Outra estrela contratada nesta janela de transferência, Lucas atuou no segundo tempo contra o Atlético-MG, neste domingo. Os são-paulinos estão empolgados com a dupla e confiam que com ambos em campo podem lutar por títulos neste segundo semestre.

James Rodríguez está regularizado e pode estrear no domingo Foto: Andre Penner / AP

James Rodríguez vem trabalhando forte no CT da Barra Funda e deixando os companheiros e a comissão técnica impressionados. O presidente Julio Casares, responsável pela contratação, fez questão de usar suas redes sociais para anunciar a liberação do colombiano.

O reforço, assim como Lucas Moura, não poderá jogar contra o San Lorenzo na volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana, quinta-feira, no Morumbi. Mas ambos estarão no estádio torcendo por uma reviravolta na série para serem inscritos nas quartas de final. O São Paulo levou 1 a 0 fora e tem de ganhar por dois gols para avançar direto.

Para esse jogo, Dorival Júnior terá o retorno de Arboleda, poupado no fim de semana por causa de dores musculares, e que treinou normalmente nesta segunda-feira. Nas atividades, sem os titulares que atuaram mais de 45 minutos no fim de semana, o técnico comandou um 11 contra 11 e se entusiasmou com o aproveitamento nas finalizações, principal problema apresentado pelo time nas últimas três partidas, nas quais não anotou gols.