James Rodríguez é anunciado por clube espanhol após deixar o São Paulo

O colombiano terá a chance de provar que o fracasso no São Paulo foi por causa da falta de adaptação ao futebol brasileiro. Pouco mais de um ano de assinar com o tricolor paulista, James Rodríguez voltará aos gramados com nova camisa.

O meia chegou ao clube do Morumbi no fim de julho, mas pouco fez. Foram somente 22 partidas disputadas, com dois gols anotados e quatro assistências. Pouco para quem embolsava mais de R$ 1 milhão mensais. Ele chegou a pedir para não jogar mais no começo do ano, acabou se arrependendo e pedindo para ser reintegrado., Mas jamais teve a confiança de Luis Zubeldía.