James Rodríguez revela desejo de voltar ao futebol espanhol: ‘Por que não?’

O meia James Rodríguez, do São Paulo, foi um dos destaques da Colômbia na vitória da seleção sul-americana por 1 a 0 contra a Espanha, no Estádio Olímpico de Londres. Após a partida, o jogador concedeu entrevista à ESPN e revelou a vontade de vestir a camisa de um clube espanhol.

“Esperamos que, no futuro, eu possa voltar à LALIGA (Campeonato Espanhol), que é uma liga que sempre quis jogar e joguei. Por que não jogar novamente?”, afirmou Rodríguez, que atuou pelo Real Madrid entre 2014 e 2020, com um empréstimo ao Bayern de Munique no meio do período.

James Rodríguez não tem atuado muito pelo São Paulo. Foto: São Paulo FC via Twitter

James Rodríguez chegou ao São Paulo em julho de 2023, mas ainda não se firmou na equipe. Em fevereiro de 2024, inclusive, o jogador pediu para deixar o clube e solicitou a rescisão de contrato. Pouco tempo depois, Rodríguez voltou atrás e foi reintegrado ao elenco. Sob o comando de Thiago Carpini, o meia é reserva do time e pouco tem atuado. Ele costuma entrar na reta final da segunda etapa dos jogos, e essa situação também não agrada o técnico da Colômbia, Néstor Lorenzo.

“Digamos que ele tem jogado pouco. Atuou 11 minutos e em 11 minutos o São Paulo chegou com mais perigo do que nos 80 minutos anteriores, graças ao James”, afirmou Lorenzo. “Você sabe o que ele pode entregar e não me surpreende. Espero que ele jogue mais, que tenha ritmo no São Paulo, para vir à seleção e poder render os 90 minutos”, disse o treinador.