James vai estrear no domingo? Veja o que o São Paulo pretende fazer para lucrar com o colombiano

Os vídeos da chegada e apresentação do meia James Rodríguez ao São Paulo renderam mais de 50 milhões de views e turbinaram as redes sociais do clube na semana passada. Com passagens por alguns dos times mais conhecidos do mundo, o principal deles foi o Real Madrid, o colombiano tem alcance global e tende a ser um forte instrumento de capitalização de novos seguidores e receita para a equipe tricolor.

O São Paulo, claro, sabe disso, e trabalha para conseguir retorno financeiro usando a imagem do jogador de 32 anos se carisma e sorriso, além de elaborar uma estratégia para ampliar seu alcance e reconhecimento global nas redes. O primeiro passo é lançar, aos poucos, uma linha de produtos licenciados personalizada. O são-paulino poderá comprar copos, cachecol, caderno, relógio, boné, capa de celular, camisetas, mochilas e até balde de pipoca com o rosto de James - no site oficial, por ora, estão à venda apenas camisetas com ilustração do camisa 19. O clube vai ganhar royalties com a comercialização desses itens.

O São Paulo evita fazer projeção, mas a expectativa é elevar significativamente o faturamento com a venda dos produtos personalizados. A previsão é de que a receita com essa fonte nova de renda seja superior ao que o clube conseguiu explorando a imagem de Daniel Alves. Esportivamente, o veterano lateral-direito, hoje preso em Barcelona acusado de agressão sexual, não se revelou uma boa aposta, mas sua presença no Morumbi triplicou as cifras recebidas pela agremiação por royalties.

São Paulo lançou camiseta e copo personalizado com rosto de James Rodríguez Foto: Ricardo Magatti/Estadão

“É muito provável que o torcedor que já acompanhava o atleta anteriormente passe a consumir também tudo o que girar em torno dele durante sua passagem pelo time paulista. Cabe ao clube planejar e pegar carona nesse ativo importante tanto dentro quanto fora de campo”, afirma Renê Salviano, especialista em marketing esportivo e CEO da Heatmap, empresa que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

A frase “coisas incríveis acontecem aqui”, slogan utilizado na contratação do jogador de 32 anos, será inserida em alguns desses produtos. “Não tenho dúvida de que quando o torcedor nos abraça, os sonhos começam a ser possíveis. A vinda de James é um marco importante. Nos deixa muito feliz”, afirmou o presidente Julio Casares, antes de dar a camisa 19 ao atleta em sua apresentação.

Há, porém, uma postura cautelosa do São Paulo. O clube quer esperar James fazer seus primeiros jogos para colocar em prática, com a anuência do atleta, todos os planos de marketing elaborados. E ressalta que contratou o astro colombiano pensando em seu rendimento sob o comando de Dorival, não nas receitas que ele pode gerar, que são, na visão dos cartolas, consequência do sucesso dentro de campo.

Continua após a publicidade

Sócio-torcedor e redes sociais turbinados

A chegada de James Rodríguez e o retorno do ídolo Lucas Moura foram benéficas para o programa de sócio-torcedor do São Paulo. Eram 33 mil até o anúncio da contratação do colombiano. O quadro social deu um salto e, até esta sexta-feira, dia 11, o clube registra pouco mais de 49 mil. Isso já é dinheiro em caixa para o Tricolor.

“A contratação de um grande nome gera engajamento organicamente e trabalhado de maneira estratégica se torna uma grande oportunidade de potencializar a sua forma de relacionamento com o torcedor, como também dá oportunidade de geração de novas fontes de receita”, analisa Artur Mahmoud, diretor de negócios da Agência End to End, empresa que se apresenta como um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

Até esta sexta, o São Paulo fez 48 postagens envolvendo o jogador apenas no Instagram, seja com vídeos, fotos ou recados. A primeira das publicações, que foi o anúncio do colombiano, foi a que gerou mais curtidas, com mais de 1,3 milhão, número dez vezes maior que os recordes obtidos em dias de jogos, que geram algo em torno de 100 mil curtidas quando o time ganha.

“O São Paulo tem uma grande oportunidade de ganhar mais seguidores, mas para isso é preciso ter um plano estratégico bem definido. Todas as postagens da chegada do jogador com mais 50 milhões de visualizações demonstram a enorme oportunidade que o clube possui”, aponta Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

Continua após a publicidade

O jogador vai ganhar quase R$ 1 milhão por mês, valor que será pago pelo São Paulo integralmente, sem a ajuda de investidores, e que tornará o colombiano o atleta mais bem pago do elenco. Ele assinou contrato de dois anos, até a metade de 2025, e a transação não gerou custos ao clube, uma vez que ele estava livre no mercado, além do pagamento de luvas.

James Rodríguez turbinou redes sociais e programa de sócio-torcedor do São Paulo Foto: Miguel Schincariol/AFP

Mundialmente conhecido, James é considerado um fenômeno de mídia. Ele extrapola a bolha do futebol e é amigo de personagens globais, como a cantora Anitta e o astro da NBA, Jimmy Buttler.

Armênio Neto, que é especialista em negócios do esporte e sócio-fundador da Let’s Goal, empresa que agencia contratos de patrocínio para grandes nomes do esporte, como Neymar, entende que o planejamento em torno da vinda de um atleta da grandeza futebolística e midiática de James pode ser maior. Somente no Instagram, o colombiano, seguido por mais de 51 milhões de fãs, registra dez vezes mais seguidores que o seu novo clube.

“Será interessante observar como essa estratégia conjunta foi planejada e, principalmente, como será executada. Afinal, um atleta com esse perfil e calibre tem custo elevado, por isso construir linhas de receita a partir da sua imagem associada ao clube é fundamental”, diz.

Quando estreia?

Continua após a publicidade

O São Paulo evita estipular uma data para a estreia de James Rodríguez. Ele mesmo, em sua apresentação, na semana passada, havia dito que ainda faltava “muito” para estar em condições de jogo. Depois, no entanto, afirmou que faltava, na verdade, “um pouquinho”.

A questão física é que determinará o dia da estreia do atleta, uma vez que a parte burocrática já está resolvida. O colombiano já teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Existe a possibilidade de o meia jogar neste domingo, diante do Flamengo, pela 19ª rodada do Brasileirão. Mas a tendência é de que ele entre em campo pela primeira vez no decisivo duelo com o Corinthians, quarta-feira, pela volta das semifinais da Copa do Brasil.

Colombiano trabalha para adquirir melhor forma e ainda não tem data para estrear pelo São Paulo Foto: Rubens Chiri/São Paulo

“É difícil fazer uma avaliação sobre ele. Com o tempo, ele mesmo vai me posicionar sobre essa questão, vamos aguardar e não vamos criar expectativa”, limitou-se a dizer o técnico Dorival Júnior. James sofreu com lesões nos últimos anos e fez sua última partida há mais de quatro meses, no dia 9 de abril, quando saiu no intervalo da derrota do Olympiacos por 2 a 0 para o Panathinaikos, no maior clássico da Grécia.