Janelas de transferências da Europa e Arábia Saudita ainda podem desfalcar times no País; veja datas

Neste mês, o Corinthians perdeu Róger Guedes e Adson para o futebol catariano e francês, respectivamente. Apesar da janela de transferências do Brasil estar fechada desde o início de agosto, os clubes do País ainda podem ter desfalques do mercado estrangeiro até a metade de setembro, quando se encerra o último período de transferências que impacta o futebol brasileiro.

A janela de transferências é o período que as ligas estabelecem para que os clubes consiga negociar jogadores sob contrato com equipes de outros países. No Brasil, ela se encerrou em 2 de agosto; desde então, os times nacionais só podem contratar atletas sem contrato ou que estejam atuando no País. Apesar disso, ainda estão sob o risco da ameaça da janela estrangeira. Europa e Arábia Saudita ainda estão comprando.

Na Europa, as datas das janelas das principais ligas são semelhantes. Portugal, um dos polos para receber jovens das categorias de base do Brasil, fechará o período no último dia deste mês, 31 de agosto. Os outros cinco principais campeonatos – Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França – ficarão abertas por mais um dia, até 1º de setembro. Muitos negócios são fechados no apagar das luzes, principalmente porque agora as transferências de documentação estão sendo imediatas, como na LaLiga, da Espanha.

Pedro é alvo de cobiça do futebol russo e pode deixar o Flamengo. Foto: Marcelo Cortes /CRF

Até aqui, além de Adson, Ângelo, então no Santos, foi vendido ao inglês Chelsea - outra perda dos clubes brasileiros nesta janela para a Europa. Mas não é só o Velho Continente que é capaz de atrair o interesse das promessas: o Oriente Médio surge como possibilidade de destino para muitos brasileiros. Só nesta janela, Róger Guedes e Giovani, do Palmeiras, foram vendidos para o Catar.

Pedro, do Flamengo, também está na mira de clubes estrangeiros. O Zenit, da Rússia, teria oferecido 25 milhões de euros para ter o atacante. Isso equivale a R$ 131 milhões. O Flamengo, por ora, diz que não o negocia. Mas as conversas para tirá-lo do Rio continuam com o estafe do atleta.

Catar e Arábia Saudita encerram suas janelas nos dias 18 e 20 de setembro, respectivamente. No Campeonato Saudita, quatro clubes – Al-Nassr, Al-Hilal, Al-Ahli e o Al-Ittihad – foram comprados pelo Public Investment Fund (PIF), o fundo soberano saudita e acionista majoritário do Newcastle desde 2021. Desde então, atletas como Kanté, Benzema, Mendy e Mahrez foram algumas das contratações dos times nesta janela. Dentre os brasileiros, que já atuavam na Europa, Neymar, Fabinho e Roberto Firmino se juntaram ao projeto saudita. Outros podem seguir o mesmo caminho.

Após o jogo do Palmeiras com o Deportivo Pereira, o técnico Abel Ferreira demonstrou toda a sua preocupação com a janela. “Se os jogadores começarem a sair, eu também preciso sair. Não faço milagres. Espero que o Palmeiras segure Veiga, Rony, Gustavo Gómez…”, disse o português, sabendo que o clube pode ter alguns de suas atletas assediados por clubes de fora.

Confira a data de fechamento das principais janelas de transferência