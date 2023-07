Janela de transferências: veja quem já chegou e quem já saiu do seu clube

A janela de transferências abriu no dia 3 de julho e fecha em 2 de agosto. As equipes do futebol brasileiro têm cerca de duas semanas para finalizarem acordos e inscrever os atletas no Boletim informativo diário da CBF (BID) para garantirem seus reforços para a sequência da temporadas. Entre os times paulistas, Corinthians e Santos recalculam a rota e correm contra o tempo para acertar com novos jogadores, enquanto Palmeias e São Paulo adotam posição uma posição de cautela, prezando pela manutenção do elenco. O Flamengo é quem larga na frente e já movimentou cerca de R$ 90 milhões em contratações.

Confira quem foi contratado e quem já saiu entre os principais times da Série A.

O lateral-esquerdo Dodô e o volante Allan deixaram o Atlético-MG para reforçar Santos e Flamengo. Foto: Raul Baretta/Santos FC e Gilvan de Souza/CRF

Corinthians

Quem chegou: Matías Rojas (atacante/Racing-ARG).

Quem saiu: Gustavo Mantuan (meio-campista/Zenit-RUS) — definitivo.

Palmeiras

Quem chegou: ninguém.

Quem saiu: Bruno Tabata (meia/Qatar SC-CAT), Rafael Navarro (atacante/Colorado Rapids-EUA), Giovani (atacante/Al-Sadd-CAT) e Vinicius Silvestre (goleiro/Portimonense).

Santos

Quem chegou: Dodô (lateral-esquerdo/Atlético-MG).

Quem saiu: Maicon (zagueiro/Vasco) e Eduardo Bauermann (zagueiro/Alanyaspor-TUR).

São Paulo

Quem chegou: Alexandre Pato (atacante/sem clube).

Quem saiu: ninguém.

Flamengo

Quem chegou: Luiz Araújo (atacante/Atlanta United-EUA), Allan (volante/Atlético-MG) e Agustín Rossi (goleiro/Boca Juniors).

Quem saiu: Marinho (atacante/Fortaleza), Arturo Vidal (volante/Athletico-PR), Vitor Gabriel (atacante/Gangwon FC-COR).

Botafogo

Quem chegou: Diego Hernández (meia-atacante/Montevideo Wanderers-URU) e Bruno Lage (técnico/sem clube).

Quem saiu: Lucas Piazon (meia/Braga-POR), Douglas Borges (goleiro/Guarani), Luís Castro (técnico/Al-Nassr-ARA).

Fluminense

Quem chegou: Marlon (zagueiro/Monza-ITA), Diogo Barbosa (lateral-esquerdo/Grêmio e Yony González (atacante/Portimonense-POR).

Quem saiu: ninguém.

Vasco

Quem chegou: Serginho (atacante/Giresunspor-TUR), Gary Medel (volante/Bologna-ITA), Maicon (zagueiro/Santos) e Ramón Díaz (técnico/sem clube).

Quem saiu: Andrey Santos (volante/Chelsea).

Grêmio

Quem chegou: Iturbe (ponta direita/Aris-GRE)

Quem saiu: Diogo Barbosa (lateral-esquerdo/Fluminense) e Vina (meia-atacante/Al-Hazam-ARA)

Internacional

Quem chegou: Enner Valencia (atacante/Besiktas-TUR), Sergio Rochet (goleiro/Nacional-URU) e Charles Aránguiz (meia/Bayer Leverkusen-ALE)

Quem saiu: Moisés (lateral-esquerdo/CSKA-RUS) definitivo.

Atlético-MG

Quem chegou: Alan Franco (volante/Talleres-ARG).

Quem saiu: Dodô (lateral-esquerdo/Santos) e Allan (volante/Flamengo).

Cruzeiro

Quem chegou: Helibelton Palacios (lateral-direito/Elche-ESP), Lucas Silva (volante/Grêmio) e Paulo Vitor (atacante/Valladolid).

Quem saiu: Richard (volante/Alanyaspor)