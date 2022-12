Contra todas as expectativas, o Japão superou o envolvente toque de bola da Espanha, foi incisivo nos ataques e venceu os europeus por 2 a 1, de virada, no Khalifa International Stadium. O duelo desta quinta-feira foi emocionante e com muitas chances para os dois lados. Um futebol que correspondeu às seleções classificadas às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Confira os melhores momentos:

