Japão consegue virada heroica sobre a Espanha e avança às oitavas de final como primeiro do Grupo E

Contra todas as expectativas, o Japão superou o envolvente toque de bola da Espanha, foi incisivo nos ataques e venceu os europeus por 2 a 1, de virada, no Khalifa International Stadium. O duelo desta quinta-feira, foi emocionante e com muitas chances para os dois lados. Um futebol que correspondeu às seleções classificadas às oitavas de final da Copa do Mundo de 2022.

Com o resultado, os asiáticos avançaram na liderança do Grupo E, enquanto os europeus ficaram com a segunda colocação. Mesmo vencendo a Costa Rica, a Alemanha foi eliminada em terceiro lugar por causa do saldo de gols. O Japão pega a Croácia na próxima fase, enquanto a Espanha encara o Marrocos.

Tanaka cabeceia para o fundos das redes e marca o segundo gol do Japão, que virou o duelo com a Espanha. Foto: Jewel Samad/AFP

A Espanha saiu com a posse de bola no começo do jogo e já tomou as ações da partida. Nos primeiros minutos, acionou seus pontas para dar trabalho à defesa japonesa com bolas aéreas. Os asiáticos, jogando em um 3-4-3, se fecharam e buscaram marcar a saída de bola dos europeus, que tocavam com calma e evitavam lançamentos longos.

Aos quatro, o Japão roubou a bola no meio campo e Kubo infiltrou pelo lado direito, cruzando rasteiro em busca do atacante Maeda, mas a zaga espanhola conseguiu afastar. No lance seguinte, foi a vez de Nico responder para a Espanha na ponta: passe do atacante à grande área e sobra para Busquets, que arriscou de fora e jogou por cima.

A marcação alta japonesa dava resultados no início da partida. Após mais uma bola roubada no ataque, Maeda pegou a sobra e tocou para Ito, que finalizou na rede pelo lado de fora. Ambas as seleções apostavam nos ataques pelos lados e o meio-campo seguia truncado. A Espanha chegou mais uma vez e acionou Morata, que cabeceou nas mãos do goleiro Gonda.

Momentos depois, aos dez, o atacante não perdoou. Após troca de passes e mais um cruzamento, ele finalizou de cabeça novamente, mas, dessa vez, o arqueiro do Japão nada conseguiu fazer. Terceiro gol do centroavante na Copa de 2022 e artilharia isolada na Espanha.

Depois de abrir o placar, os europeus diminuíram o ritmo e ditaram completamente as ações, passando muitos minutos com toques curtos e paciência para construir novos ataques - a posse de bola chegou a ficar em 80% a favor deles. Aos 22, Morata recebeu na área e chutou rasteiro para defesa de Gonda. Qualquer tentativa japonesa de avanço resultava em contra-ataque espanhol.

A segura defesa da Espanha quase se complicou na casa dos 34 minutos. Simón recebeu uma bola recuada, demorou para passá-la e fui pressionado pelo ataque adversário, que o obrigou a puxá-la para a linha de fundo e chutar para fora. Nessa altura, o Japão começou a arriscar mais e saiu de sua defesa, mantendo a pressão na saída de bola.

Aos 42, foi a vez dos espanhóis adiantarem a marcação e darem trabalho para os japoneses manterem a posse em sua defesa. Mesmo assim, não deixaram de lado a paciência e seguiram trocando passes com calma e domínio do meio-campo. O primeiro tempo encerrou com um chute de Nico pela ponta-direita, que foi para fora.

O segundo tempo começou muito diferente do primeiro, com um Japão bem mais ofensivo e acuando a Espanha em sua defesa. E não demorou para a história da partida começar a ser recontada. Aos dois minutos, os asiáticos roubaram a posse no lado direito, cruzaram na grande área e o atacante Doan, que entrou no intervalo no lugar de Kubo, cabeceou para o fundo das redes.

Três minutos depois, com apenas cinco no relógio, o jogo virou. Em um contra-ataque, os japoneses lançaram a bola na meta, que passou por todo mundo e sobrou na esquerda. Após um toque para trás, o volante Tanaka, dentro da pequena área, empurrou para o gol. O VAR ainda foi acionado para checar uma possível saída pela linha de fundo, mas validou o lance.

Depois de levar a virada, a Espanha fez duas substituições: Asensio no lugar de Morata e Nico saindo de campo para a entrada de Torres. Azpilicueta também foi trocado antes do começo do segundo tempo por Carvajal. No lado japonês, além de Doan, Mitoma também foi para o jogo, no posto de Nagatoma. Aos 16, o técnico Moriyasu chamou Asano, herói da vitória sobre a Alemanha, para o lugar de Maeda.

Mais três substituições foram feitas aos 22: Tomiyasu no lugar de Kamada pelo Japão, enquanto Balde e Gavi deram lugar para Alba e Fati, respectivamente, na Espanha.

Após a virada, os japoneses se fecharam e chamaram os espanhóis para seu campo de defesa, mas sem abdicar dos contra-ataques. Um deles quase deu certo no marcar dos 24 minutos, quando Asano recebeu na entrada da área e bateu de primeira, mas a finalização não foi boa e a bola saiu.

Precisando do gol para não depender do resultado entre Alemanha e Costa Rica, a Espanha manteve o Tiki-taka, mas agora com mais pressa no ataque. Sem uma referência na grande área, não conseguia encontrar bons cruzamentos pela ponta e finalizou muito menos do que no primeiro tempo.

Aos 37, o Japão bateu uma falta na área e Doan subiu mais alto que a zaga espanhola para tocar, mas foi em cima de Simón. Em seguida, o atacante recebeu mais um passe perigoso e por pouco não saiu cara a cara, mas foi interceptado pela zaga. O Japão fez sua última substituição aos 41, com Endo no lugar de Tanaka, o autor do segundo gol.

A Espanha ainda teve duas boas chances de empatar no fim do jogo, com Asensio arriscando de fora e Olmo finalizando na entrada da área, mas Gonda salvou nos dois lances e assegurou a vitória heroica que classificou sua seleção na liderança do Grupo E.

JAPÃO 2 X 1 ESPANHA

JAPÃO - Gonda; Itakura, Yoshida e Taniguchi; Ito, Tanaka (Endo), Morita e Nagatomo (Mitoma); Kamada (Tomiyasu), Maeda (Asano) e Kubo (Doan). Técnico: Hajime Moriyasu.

ESPANHA - Unai Simón; Azpilicueta (Carvajal), Rodri, Torres e Balde (Alba); Busquets, Gavi (Fati) e Pedri; Nico Williams (Torres), Morata (Asensio) e Olmo. Técnico: Luis Enrique.

GOLS - Morata, aos dez minutos do primeiro tempo. Doan, aos dois e Tanaka, aos cinco do segundo tempo.

ÁRBITRO - Victor Gomes (África do Sul).

CARTÕES AMARELOS - Itakura, Taniguchi e Yoshida.

PÚBLICO - 44.851 presentes

LOCAL - Khalifa International Stadium, em Doha.