Japão enfrenta desesperada Costa Rica sonhando com vaga às oitavas de final da Copa

Japão e Costa Rica se enfrentam em situações totalmente opostas neste domingo, às 7h (de Brasília), no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan. Enquanto os japoneses estrearam com uma surpreendente vitória sobre a favorita Alemanha, os costa-riquenhos levaram a maior goleada da Copa do Mundo, 7 a 0, para a Espanha. De um lado, o clima é de festa com a possibilidade de vaga antecipada nas oitavas de final, do outro é de preocupação e desespero por uma volta por cima.

O Japão não está em sua melhor geração. Apesar disso, venceu a Alemanha, de virada, na estreia, por 2 a 1. Na vice-liderança do Grupo E, com três pontos, a seleção pode conquistar a classificação em caso de vitória sobre a Costa Rica, combinada com um tropeço dos alemães diante da Espanha.

A Costa Rica, por sua vez, não pode mais tropeçar e precisará melhorar o saldo de gols, que pode ser um critério de desempate no final. A derrota por 7 a 0, no entanto, ainda está fresca na mente dos jogadores e, por isso, o time chega em baixa neste segundo duelo no Catar.

O técnico Hajime Moriyasu poderá ter um desfalque no Japão. O lateral Hiroki Sakai deixou o jogo da Alemanha alegando uma lesão e vem sendo mais bem avaliado para saber se terá condições de estar em campo. Caso seja vetado, o escolhido para seu lugar será Takehiro Tomiyasu.

Keylor Navas (dir.) quer reação da Costa Rica após derrota por 7 a 0 na estreia Foto: Raul Arboleda / AFP

O treinador indicou também que mudará o seu setor ofensivo. Um dos autores do gol da vitória do Japão sobre Alemanha, Asano poderá ganhar uma chance entre os titulares. Ele deverá iniciar na vaga de Daizen Maeda.

“Só pensamos no próximo duelo que nos espera, como sempre fazemos. Um dia depois do jogo sempre pensamos em coisas que poderíamos ter feito melhor e começamos a preparar o jogo seguinte de maneira positiva”, disse o treinador.

Na Costa Rica as mudanças serão apenas por opção do treinador, que só sinalizou uma troca no sistema defensivo. Kendall Waston treinou no lugar de Carlos Martinez e deverá ser titular. Nas demais posições, os jogadores serão os mesmos da derrota para a Espanha.

“Não sei explicar o que aconteceu no campo. Foi uma partida desastrosa que nós fizemos, como seleção, como grupo. Temos de nos concentrar neste segundo jogo e no que virá pela frente”, alertou o treinador.

JAPÃO X COSTA RICA

JAPÃO - Gonda; Tomiyasu, Itakura, Yoshida e Nagatomo; Endo, Tanaka, Ito, Kamada e Kubo; Asano. Técnico: Hajime Moriyasu.

COSTA RICA - Navas; Waston, Calvo, Duarte e Oviedo; Tejeda, Borges, Bennette e Fuller; Campbell e Contreras. Técnico: Luiz Fernando Suárez.

ÁRBITRO - Michael Oliver (ING).

HORÁRIO - 7h.

LOCAL - Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan.