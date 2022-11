Torcedores japoneses retiram lixo de estádio em jogo da Copa: ‘Nós respeitamos o local’

Publicidade

Dezenas de torcedores japoneses chamaram a atenção na partida de estreia da Copa do Mundo, no domingo, na vitória do Equador por 2 a 0 sobre o Catar, ao ajudarem a limpar o lixo do estádio Al Bayt. Em vídeo publicado nas redes sociais, um torcedor catariano se mostrou surpreso e destacou a iniciativa solidária. Foram recolhidas garrafas, copos, bandeiras e embalagens.

Japoneses nunca deixam o lixo para trás. Nós respeitamos o local explicou uma torcedora

Após o jogo inaugural do Mundial, adeptos japoneses ajudaram a limpar o estádio 👏 pic.twitter.com/b4foNz2ISq — B24 (@B24PT) November 21, 2022

Essa prática já é comum em vários eventos esportivos. Nas Copas de 2014 e 2018, torcedores do Japão também se notabilizaram pela ação de limpar os estádios após a realização dos jogos. Até mesmo na eliminação japonesa para a Bélgica nas oitavas de final do Mundial da Rússia, os torcedores ajudaram a recolher o lixo.

Se fora de campo, os torcedores estão dando exemplo, dentro dele, a tarefa da seleção nipônica será bem complicada. O Japão está no Grupo E da Copa do Mundo, com Alemanha, Espanha e Costa Rica. Os japoneses estreiam nesta quarta-feira, contra os alemães, às 10h (de Brasília).