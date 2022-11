Japão x Costa Rica: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Publicidade

A Copa do Mundo do Catar segue com mais jogos pela segunda rodada neste domingo (27). Abrindo o dia de partidas do grupo E, Japão e Costa Rica se enfrentam, às 7h (pelo horário de Brasília) no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV e SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Depois de vencer de virada na estreia da Copa do Mundo, o Japão busca encaminhar a vaga para as oitavas de final. Neste domingo, a seleção japonesa encara a Costa Rica na abertura dos jogos do dia.

Autor do gol da virada na reta final da partida de estreia, Asano, que começou o primeiro jogo do Japão na Copa do Mundo no banco de reservas, deve ganhar a posição de titular no comando do ataque da equipe para o duelo deste domingo.

A Costa Rica busca juntar os cacos após a estreia. Depois de perder por 7 a 0 na estreia, a seleção tenta se reorganizar para a segunda partida. Para isso, o técnico Luiz Fernando Suárez acredita na mudança de postura da equipe.

Para não ser eliminada da Copa do Mundo já na segunda rodada, a equipe precisa pontuar neste domingo de qualquer forma.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Japão e Costa Rica acontece neste domingo às 7h (horário de Brasília), no estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da Rede Globo (TV aberta), SporTV, SporTV 2 (TV fechada). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

JAPÃO X COSTA RICA

JAPÃO - Gonda; Tomiyasu, Itakura, Yoshida e Nagatomo; Endo, Tanaka, Ito, Kamada e Kubo; Asano. Técnico: Hajime Moriyasu.

COSTA RICA - Navas; Waston, Calvo, Duarte e Oviedo; Tejeda, Borges, Bennette e Fuller; Campbell e Contreras. Técnico: Luiz Fernando Suárez.

QUEM APITA?

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Assistente 1: Stuart Burt (Inglaterra)

Assistente 2: Simon Bennett (Inglaterra)

Quarto árbitro: Maguette Ndiaye (Senegal)

VAR: Jerome Brisard (França)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada da Copa do Mundo, o Japão venceu a Alemanha de virada, por 2 a 1.

Já a Costa Rica sofreu a maior goleada da Copa do Mundo do Catar, ao ser derrotada por 7 a 0.