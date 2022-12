Agora começa o mata-mata! Na tarde desta segunda-feira (5), a Copa do Mundo do Catar segue com a sua fase eliminatória com as oitavas de final. Às 12h, Japão e Croácia se enfrentam no Al Janoub Stadium, em Al Wakrah, no Catar. O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo,e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

Leia também Sadio Mané manda mensagem à seleção de Senegal: ‘O povo tem muito orgulho da sua trajetória’

Dono de duas das maiores surpresas da primeira fase da Copa do Mundo do Catar, o Japão entra em campo nesta segunda-feira para tentar um lugar nas quartas de final do mundial, o que seria o melhor resultado de sua história.

Apostando em uma defesa forte e velocidade para atacar, o Japão é uma seleção que não se importa em não ter a bola. Contra a Espanha, os japoneses tiveram a posse em menos de 20% do tempo. Desta forma, os asiáticos buscam derrubar o terceiro europeu em quatro jogos no Catar.

Arte Estadão

A Croácia entra para as oitavas de final sabendo do seu momento. Após o vice-campeonato em 2018 na Rússia, a seleção chegou para o Catar mais envelhecida e teve dificuldade na primeira fase.

No duelo desta segunda-feira contra o Japão, a seleção croata segue apostando em um time liderado por Modric, Kovacic, Kramaric no meio de campo para vencer.

Publicidade

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Japão e Croácia acontecerá nesta segunda-feira às 12h (pelo horário de Brasília), no Al Janoub Stadium, em Al Wakrah, no Catar.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo na Globo,e Sportv (TV fechada).O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

JAPÃO X CROÁCIA

JAPÃO - Shuichi Gonda; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi e Maya Yoshida; Junya Ito, Hidemasa Morita, Ao Tanaka e Yuto Nagatomo; Ritsu Doan, Daizen Maeda e Daichi Kamada. Técnico: Hajime Moriyasu.

CROÁCIA - Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol e Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Marko Livaja e Ivan Perisic. Técnico: Zlatko Dalic.

Continua após a publicidade

QUEM APITA?

Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos).

Assistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Assistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Quarto árbitro: Mustapha Ghorbal (Argélia)

VAR: Nicolas Gallo (Colômbia)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Continua após a publicidade

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, o Japão ‘assustou’ o mundo. Na primeira rodada, a seleção venceu a Alemanha de virada, por 2 a 1. Na sequência do Mundial, os japoneses perderam para a Costa Rica, por 1 a 0, e fecharam a fase de classificação vencendo a Espanha, mais uma vez de virada, por 2 a 1.

Já a Croácia abriu a Copa do Mundo empatando com o Marrocos, em 0 a 0. Em seguida, a seleção superou o Canadá, por 4 a 1, e fechou a primeira fase empatando com a Bélgica, em 0 a 0.