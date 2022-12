Japão x Espanha: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Agora é a hora da decisão! Na tarde desta quinta-feira (1), os grupos da Copa do Mundo do Catar vão definir os classificados para as oitavas de final. Às 16h, Japão e Espanha se enfrentam no estádio Internacional Khalifa. O jogo terá transmissão da ao vivo no Sportv 3 (TV fechada) e na CazeTV no YouTube (Streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

O Japão chega para a partida controlando o próprio destino. Depois de estrear vencendo a Alemanha e ser derrotado pela Costa Rica, os japoneses buscam pontuar para se classificar.

Se conseguirem vencer a Espanha, nesta quinta-feira às 16h, a equipe estará nas oitavas de final. Se acabar empatando, a seleção torce para que a outra partida do grupo não tenha nenhum vencedor. Já se for derrotado, o Japão estará eliminado.

Líder do grupo e com o melhor ataque da Copa do Mundo, a Espanha chega para a última partida da fase de grupos precisando pontuar para avançar para as oitavas de final mais uma vez.

Se vencer, o time de Luis Enrique se garante como primeiro colocado e segue para o mata-mata para enfrentar o segundo colocado do grupo F. Se empatar, os espanhóis avançam para as oitavas de final, mas sem a garantia da liderança. Se a derrota acontecer, a equipe precisa torcer pelo empate no duelo entre Costa Rica e Alemanha.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre Japão e Espanha acontecerá nesta quinta-feira às 16h (pelo horário de Brasília), no estádio Internacional Khalifa.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão da ao vivo no Sportv 3 (TV fechada) e na CazeTV no YouTube (Streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

JAPÃO X ESPANHA

JAPÃO - Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida e Nagatomo; Tanaka, Morita e Doan; Kamada, Junya Ito e Asano. Técnico: Hajime Moriyasu.

ESPANHA - Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte e Jordi Alba; Busquets, Gavi e Pedri; Ferran Torres, Morata e Olmo. Técnico: Luis Enrique.

QUEM APITA?

Árbitro: Victor Gomes (África do Sul)

Assistente 1: Zakhele Siwela (África do Sul)

Assistente 2: Souru Phatsoane (Lesoto)

Quarto árbitro: Salima Mukansanga (Ruanda)

VAR: Fernando Guerrero (México)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira fase da Copa do Mundo do Catar, o Japão começou com tudo. Com um grande segundo tempo, a equipe venceu de virada a Alemanha, por 2 a 1. Contudo, os japoneses foram mal no segundo duelo e acabaram derrotados pela Costa Rica, por 1 a 0.

A Espanha iniciou a Copa do Mundo do Catar de forma avassaladora. Com uma atuação impecável, os espanhóis superaram a Costa Rica por 7 a 0. No segundo jogo, o time de Luis Enrique empatou com a Alemanha em 1 a 1.