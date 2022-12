Japão x Espanha: escalação das equipes, onde assistir, horário e arbitragem

Na tarde desta quinta-feira, 1, Espanha e Japão se encontram para decidir quem do Grupo E disputará as oitavas de finais da Copa do Mundo no Catar. O jogo, que ocorre às 16h (horário de Brasília) Estádio Internacional Khalifa, será protagonizado por uma seleção espanhola que vem encantando o público do Mundial com seu belo futebol.

Leia também Cristiano Ronaldo está próximo de fechar com time saudita por R$ 1 bi ao ano, diz jornal espanhol

Apesar de ter sentido dores musculares, Gavi deve ser titular no confronto derradeiro. A grande dúvida é se Sergio Busquets, que está pendurado com um cartão amarelo, será poupado pelo técnico espanhol.

Do outro lado, o Japão busca se recuperar da derrota contra a Costa Rica após uma surpreendente vitória contra a Alemanha, na primeira rodada do torneio. A esperança de gols deve recair sob o atacante Asano, que marcou os gols japoneses contra o time germânico, e deve ser titular na partida.

Espanha e Japão jamais se enfrentaram em uma Copa do Mundo.

Japão e Espanha se enfrentam nesta quinta-feira, às 16h, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

HORÁRIO E LOCAL

Publicidade

A partida entre Espanha e Japão será disputada nesta quinta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Catar.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão da SporTV (TV fechada) e no canal Fifa Plus (Streaming) e na plataforma GloboPlay (Streaming). O Estadão acompanha todos os lances em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

JAPÃO - Gonda; Yamane, Itakura, Yoshida e Nagatomo; Morita, Endo, Soma, Kamada e Doan; Ueda (Asano). Técnico: Hajime Moriyasu.

ESPANHA - Unai Simon; Carvajal, Rodri, Laporte e Jordi Alba; Busquets, Gavi, Pedri e Asensio; Dani Olmo e Ferrán Torres. Técnico: Luis Enrique.

QUEM APITA?

Continua após a publicidade

Árbitro: Víctor Gomes (África do Sul)

Assistente 1: Zakhele Thusi Siwela (África do Sul)

Assistente 2: Souru Pathsoane (Lesoto)

Quarto árbitro: Salima Mukansanga (Ruanda)

VAR: Fernando Guerrero (México)

AVAR: Armando Villarreal (EUA)

ÚLTIMOS RESULTADOS

Após uma goleada na Costa Rica e um empate contra a Alemanha, a Espanha busca garantir sua classificação e o primeiro lugar do grupo. Com um futebol vistoso, a seleção comanda por Luis Enrique é uma das sensações da Copa do Mundo e quer confirmar seu favoritismo contra o Japão. Já a seleção japonesa, após uma surpreendente vitória contra a Alemanha, acabou sendo derrotada pela Costa Rica e complicou sua situação no torneio. Uma vitória contra a Espanha é a chance que os japoneses tem de se recuperarem no Mundial.