Brasileiro sai da Portuguesa para atuar ao lado de Messi em Miami: ‘É uma pessoa humilde’, diz Mota

Da base da Portuguesa para os Estados Unidos e agora dividindo o vestiário com ninguém menos do que Messi. A carreira de Jean Mota pode ser explicada mais ou menos assim: formado no clube do estádio do Canindé, com passagem por Fortaleza e Santos, o brasileiro está no Inter Miami desde outubro de 2021 e, mais recentemente, é companheiro de equipe do astro argentino, campeão do mundo no Catar em 2022. Só isso.

Totalmente acostumado com a vida nos EUA, Jean Mota não esconde a surpresa de ter ao seu lado nesta temporada um dos maiores jogadores de todos os tempos. Disse ao Estadão que a ficha demorou para cair. No começo, ainda com a possibilidade de Messi assinar com o Inter Miami, havia muita desconfiança. Ninguém acreditava. Quando ele assinou o contrato e o clube conformou a contratação, Jean Mota diz que passou a viver um sonho na carreira: atuar ao lado de Messi.

“É difícil até entender isso quando se trata de um dos maiores da história do futebol, sem dúvidas fiquei feliz e honrado de ter essa oportunidade de trabalhar ao seu lado. Desde pequeno, sonhamos em jogar em grandes times e com grandes jogadores, então, pra mim, foi mais um sonho realizado na carreira. Ficará guardado para sempre na minha memória”, disse o brasileiro.

Jean Mota em seu primeiro encontro com Messi no Inter Miami Foto: Reprodução Instagram jeanmota93

Convivendo com Messi há cerca de dois meses quase que diariamente, Jean Mota demorou um pouco para bater bola com o craque argentino. Quando ele chegou, vindo do PSG, o meia brasileiro se recuperava de grave lesão no joelho e os encontros entre ambos aconteciam apenas na sala de fisioterapia do clube. Messi é muito amigo de alguns brasileiros, como Neymar e Ronaldinho Gaúcho. Agora, apesar de ter voltado a atuar recentemente, Mota voltou a ter um problema físico e continua em recuperação.

“Meu dia a dia é mais na parte da fisioterapia com ele, por causa da minha lesão. Porém, Messi é bem tranquilo, é uma pessoa extremamente humilde, trata todos da mesma forma, não reclama de nada. Pra gente, é gratificante ver isso porque também podemos aprender com ele, pois é um jogador com uma história incrível, um espelho para os mais jovens”, disse Mota.

MUDANÇA DE PATAMAR

Continua após a publicidade

Messi faz tudo que os outros jogadores fazem, conta. Não reclama dos treinamentos nem de nenhuma condição do dia a dia, da estrutura do time. Ele sabe a diferença do futebol americano comparado aos grandes times da Europa, como PSG e Barcelona. Quando Messi foi anunciado, o Inter Miami não estava bem na temporada 2023 da MLS. Na época, o clube era um dos piores da competição, que estava parada para a disputa da primeira edição da Leagues Cup. Foi no novo torneio que Messi estreou e mostrou o que faria com o Miami. Com o camisa 10, o time conseguiu cinco vitórias em sete jogos e ficou com o título ao vencer o Nashville FC nos pênaltis.

Para Jean Mota, a presença do argentino, mesmo neste curto espaço de tempo, fez com que uma mudança de patamar acontecesse na equipe. O estádio ficou mais lotado, estrelas de outras modalidades esportivas e segmentos apareceram para vê-lo jogar e a equipe já foi campeã.

“Quem está perto já consegue ver a mudança que ele trouxe tanto para a MLS (a liga de futebol dos Estados Unidos) quanto ao Inter Miami. Chegou e fez história, trouxe, junto com os outros jogadores que vieram, o primeiro título para o clube. Hoje, a MLS cresce visivelmente no mundo inteiro por causa desses jogadores novos, principalmente Messi. Muitas pessoas estão acompanhando a liga e também querem conhecer mais do Inter Miami”, disse.