Jesus brilha em goleada do Arsenal e Bayern vence jogo maluco; veja resultados da Champions League

De volta à Champions League após sete anos, o Arsenal ganhou bem do PSV Eindhoven, com goleada por 4 a 0, no Grupo B, com boa apresentação de Gabriel Jesus. Saka abriu o placar com somente sete minutos, em rebote do goleiro. O atacante brasileiro iniciou a jogada do segundo gol, em arrancada da defesa, que terminou com batida colocada de Trossard, e anotou o terceiro ao receber do belga e bater forte, indefensável.

A goleada veio na segunda etapa, quando o Arsenal já administrava a excelente vantagem. Nelson serviu e Odegaard anotou o quarto aos 25 minutos. Na mesma chave, o Sevilla não aproveitou o fator casa e cedeu o 1 a 1 para o francês Lens. Ocampos abriu o marcador logo aos 9 minutos, mas Fulgini igualou o placar aos 24.

Gabriel Jesus comandou a vitória do Arsenal na estreia na Champions League Foto: EFE/EPA/NEIL HALL

O Bayern de Munique abriu a Liga dos Campeões com boa vitória diante do Manchester United, em movimentado 4 a 3, no Allianz Arena. O duelo dos dois favoritos à vaga no Grupo A começou duro para os alemães, mas uma falha do goleiro Onana abriu caminho para o triunfo bávaro.

Favorito da chave, o Bayern de Munique não teve o técnico Thomas Tuchel na beira do campo. O treinador cumpriu um jogo de suspensão quando ainda estava no Chelsea e se desentendeu com Antonio Conte, então no Tottenham. Sem seu comandante, os alemães começaram a partida com dificuldades e passando aperto.

Bayern de Munique fez valer o fator casa e venceu o Machester United Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Jogando seu estádio, o time alemão marcou com Sané, Gnabry, Kane e Tel. Desta forma, a equipe de Munique manteve uma sequência de 20 estreias na Champions League. Pelo lado do Unted, Casemiro marcou duas vezes e Hojlund deixou sua marca.

Real Madrid vence com gol no fim e Inter de Milão empata

Na chave C que tem o favorito Real Madrid, o Napoli foi até Portugal e somou uma vitória gigante diante do Braga, por 2 a 1. Di Lorenzo fez 1 a 0 no primeiro tempo. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Na etapa final, Bruma empatou aos 39, mas um gol contra de Niakate aos 43 definiu o resultado para os italianos.

Atual vice-campeã, a Inter abriu a competição levando um susto logo de cara, com Brais Mendez roubando a bola e fazendo 1 a 0 para a Real Sociedad com somente 4 minutos. Depois de passar praticamente todo o jogo em desvantagem, os italianos buscaram a igualdade aos 42, com Lautaro Martínez.

No outro jogo da chave, o Benfica acabou superado em casa por 2 a 0 diante do Salzburg. Konaté cobrou um pênalti para o alto, mas em nova chance, desta vez com batida de Simic, os visitantes abriram o placar. Glouk definiu na etapa final. Os portugueses atuaram desde os 13 minutos com um a menos após a expulsão de Antonio Silva.

Outros jogos desta quarta-feira

Galatasaray 2 x 2 Copenhague

Braga 1 x 2 Napoli

Sevilla 1 x 1 Lens