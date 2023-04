João Mendes, filho de Ronaldinho Gaúcho, estreia na base do Barcelona e chama atenção; veja vídeo

Carregar a pressão de ser filho de um jogador de futebol consagrado não é fácil, ainda mais se for de um craque e ídolo de um dos maiores clubes do mundo. João Mendes, que tem como pai Ronaldinho Gaúcho, traz essa bagagem consigo no Barcelona, onde o meia é ídolo, mas não parece ter sentido o peso do nome por enquanto. O jogador de 18 anos estreou nas categorias de base da equipe catalã nesta quinta-feira, dia 6, e demonstrou que herdou alguma habilidade do R10.

O jogo foi válido pelo torneio MIC, um campeonato internacional das camadas jovens, em que João atuou como ponta-direita, vestindo a camisa 7 do time Juvenil B, o sub-18 do clube. Como havia holofotes em cima dele pelo conhecido familiar, não demorou para que surgissem vídeos flagrando alguns de seus lances, que foram publicados nas redes sociais pelos espanhóis. O pai do garoto não se manifestou até a publicação da reportagem.

João Mendes (2005), filho do Ronaldinho, estreou no juvenil do Barcelona.



Vejam alguns lances:



🎥 Relevopic.twitter.com/K9IBmwJbUw — Goleada Base (@goleada_base) April 6, 2023

Dentre os momentos captados, notam-se jogadas pela lateral, onde o garoto arriscou alguns dribles e mostrou bom controle de bola, junto à confiança para fazer passes cruzados. Além disso, também mostrou versatilidade, já que, no decorrer da partida, atuou nos dois lados do campo.

A chegada de João à base do Barcelona é recente. O brasileiro ficou quatro anos no Cruzeiro até fevereiro desta temporada, quando recebeu uma proposta dos espanhóis, intermediada por Ronaldinho Gaúcho, para testes. Deu certo e ele acertou sua transferência após ter sido aprovado. Na época da contratação, o presidente do clube, Joan Laporta, disse que era uma “continuação” da saga do craque brasileiro.

Quem acompanhou o futebol na primeira década do milênio se recorda de como Ronaldinho Gaúcho foi marcante no cenário europeu e mundial, não à toa, ganhou o prêmio de melhor do mundo em duas oportunidades, 2004 e 2005, e conquistou a Liga dos Campeões de 2005-2006 pelo clube catalão, bem como a Copa do Mundo de 2002 pela seleção brasileira. Não será fácil para seu filho repetir o mesmo sucesso, mas o começo é promissor e atraiu olhares.