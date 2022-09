João Paulo admite falha no 2º gol do Goiás: ‘Pode colocar derrota do Santos na minha conta’

Responsável por belas defesas e muitas vitórias do Santos nesta temporada, o goleiro João Paulo admitiu ter falhando no segundo gol do Goiás, na derrota desta segunda-feira, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O arqueiro acabou sendo encoberto pelo atacante Pedro Raul.

“Pode colocar a derrota na minha conta”, disse o goleiro, ainda no gramado. “Sabíamos que seria um jogo difícil. A equipe fez o que foi treinado, pressionou, teve bola na trave, o Tadeu estava em uma noite muito feliz, mas assumo minha culpa”, disse João Paulo, que isentou o técnico Lisca de qualquer culpa pela derrota.

Tadeu foi muito importante para o Goiás na Vila Belmiro

“Não conseguimos o resultado positivo porque cometemos erros. Tiramos a responsabilidade do professor Lisca. Ele armou o time, a gente treinou, tentamos fazer o que foi treinado em campo, MS quando no nosso melhor momento, quando conseguimos o empate, acabei sendo infeliz. A gente tomou o gol e não conseguiu buscar. Eu assumo a responsabilidade”, disse o goleiro santista.

O Santos volta a campo no sábado, às 16h30, em Fortaleza, diante do Ceará. A equipe está em décimo lugar no Brasileirão, com 34 pontos.