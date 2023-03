João Paulo se irrita com derrota apática do Santos: ‘Não encaramos como decisão’

João Paulo colocou a cara à tapa após a derrota vexatória do Santos por 3 a 0 diante do Ituano neste domingo, no estádio Novelli Júnior, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. O goleiro lamentou o fato do time ter ficado de fora das quartas de final do torneio pela terceira vez consecutiva.

“A gente, realmente, não encarou como uma decisão. Deveria ter encarado. Não adianta nada olhar outro resultado e não fazer a nossa parte. Se você vence, por mais que o resultado lá não fosse favorável para gente, sairia com o dever cumprido por ter feito o nosso melhor na partida de hoje. Infelizmente, não foi isso que aconteceu”, disse o goleiro.

Apesar da derrota, João Paulo lembrou que o Santos não tem tempo para lamentar. Na próxima quinta-feira, às 21h30, o time paulista enfrenta o Iguatu-CE, pela Copa do Brasil. Qualquer resultado que não seja a vitória fará a crise se instalar de vez na Vila Belmiro.

Raul Barreta/Santos FC Foto: Raul Baretta

“Quinta-feira temos uma decisão. O torcedor está na razão, vai cobrar mesmo. Nosso rendimento foi muito abaixo do que era esperado para o Campeonato Paulista deste ano. Temos que reconhecer os erros, abaixar a cabeça, saber escutar também. Quinta-feira temos uma decisão. Temos que classificar. É nosso dever. Obrigação a gente vencer”, afirmou.

Por fim, o goleiro admitiu que o Santos encontrará novas dificuldades durante a temporada, mas acredita que o time pode se reabilitar no Brasileirão.

“Começar o Campeonato Brasileiro forte e não cometer os mesmos erros, é o que precisamos. Todo mundo tem uma parcela de culpa. Eu, os companheiros também. Temos que assumir nossos erros, assumir responsabilidade, para fazer um Campeonato Brasileiro diferente”, afirmou. “A gente sabe que será difícil esse ano e temos que fazer de tudo para poder fazer o Santos ser respeitado numa competição. De estar chegando novamente, brigando na parte de cima. É isso que falta para a gente”, completou.

O Santos acabou o Campeonato Paulista na terceira posição do Grupo A, com 14 pontos, atrás de Red Bull Bragantino (20) e Botafogo (14). A Inter de Limeira ficou em quarto, com 11.