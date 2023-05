Morre João Zanforlin, figura importante do jornalismo e advogado do Corinthians, aos 75 anos

Morreu na madrugada desta segunda-feira, dia 29, aos 75 anos, o advogado e jornalista João Zanforlin Schablatura, figura conhecida da imprensa esportiva e do direito. A causa da morte de Zanforlin não foi divulgada. Seu último emprego no futebol foi no Corinthians, do qual foi advogado por anos. Seu corpo será velado no Cemitério Vila Alpina nesta terça-feira, das 9h às 13h.

Nascido em Timburi, interior de São Paulo, Zanforlin iniciou sua carreira de jornalista esportivo na Rádio Piratininga de Piraju. Teve importantes momentos na imprensa esportiva com o microfone da rádio e TV Bandeirantes, grupo em que permaneceu por mais de duas décadas, e da TV Cultura também.

Como repórter e comentarista esportivo, trabalhou na cobertura das Copas do Mundo de 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998 e dos Jogos Olímpicos de 1972, 1976, 1980, 1984, 1988, 1992 e 1996. Era uma pessoa carismática e divertida.

João Zanforlin, jornalista e advogado com atuação importante no futebol, morreu nesta segunda-feira Foto: Divulgação

Graduado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, Zanforlin também fez carreira como advogado e foi figura conhecida dos tribunais desportivos. Trabalhou no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD-SP), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e na defesa do Corinthians.

Foi Zanforlin que, “emprestado” pelo Corinthians, defendeu a Portuguesa no julgamento no STJD que confirmou o rebaixamento da Lusa por escalar irregularmente o meia-atacante Héverton na última rodada do Brasileirão de 2013. Zanforlin tentou livrar a Portuguesa da severa punição, mas não conseguiu, e o time paulista acabou rebaixado para a segunda divisão.