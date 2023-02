Joelinton, do Newcastle, leva multa e suspensão por dirigir sob efeito de álcool

O meia-atacante Joelinton, do Newcastle, foi multado em 29 mil libras (cerca de R$ 183 mil) e teve sua carteira de motorista suspensa por um ano por dirigir sob efeito de álcool na Inglaterra, no início deste mês. As punições ao jogador brasileiro foram anunciadas nesta semana pela Justiça local.

O atleta de 26 anos, que vem se destacando pela equipe inglesa nesta temporada, falhou num teste de bafômetro numa blitz da polícia realizada no dia 12 de janeiro, na cidade de Newcastle. Nesta quarta, o juiz Paul Currer decidiu pela suspensão da sua licença para dirigir por um ano. A punição poderá ser reduzida para nove meses se o jogador fizer um curso de reabilitação.

Joelinton foi flagrado, no início deste ano, dirigindo alcoolizado na Inglaterra. Foto: Owen Humphreys/PA via AP

O valor da multa foi calculado pelo juiz com base em seu salário. De acordo com documentos apresentados ao tribunal, Joelinton ganha 43 mil libras por semana (R$ 271 mil), equivalente a pouco mais de R$ 1 milhão por mês. O jogador ainda terá que desembolsar uma taxa de 2 mil libras (R$ 12 mil).

O juiz alegou que as punições aplicadas no caso se devem à postura do brasileiro, que admitiu o consumo de álcool e colaborou com a apuração do caso. “Você se colocou em perigo real e isso poderia ter consequências desastrosas para a vida de outras pessoas. Espero sinceramente que você tenha aprendido com esse erro e que não o vejamos neste tribunal novamente”, declarou Currer.