‘Jogaço’ em 2018 e duelo nos primórdios: relembre as três partidas entre Argentina e França na Copa

A grande final da Copa do Mundo de 2022 já está definida: Argentina e França batalharão neste domingo, 18, pela honra de ser a quarta seleção a chegar a três títulos do maior campeonato do futebol, depois de Brasil, Itália e Alemanha. A história entre as duas rivais na competição começou há muito tempo, na edição inaugural do torneio em 1930, e voltou em outros dois anos. O mais recente foi em 2018, no que foi uma das partidas mais disputadas daquela temporada. E você sabia que essa decisão chegou perto de acontecer em 1986?

Para chegar até a disputa pela taça no Catar, a Argentina eliminou a Croácia, atual vice-campeã, nas semifinais, enquanto a França teve trabalho com o surpreendente Marrocos, foi nessa fase que os europeus caíram na segunda Copa da década de 80, para a Alemanha Ocidental, enquanto os sul-americanos avançaram no ano em que conquistariam seu segundo título - impedindo a primeira final entre elas. Se falarmos somente dos duelos que realmente aconteceram, os ‘hermanos’ têm com o que se animar.

Apesar de terem perdido o último confronto, por 4 a 3 em 2018, os argentinos ainda levam vantagem no retrospecto histórico sobre os franceses, pois ganharam em 1930, por 1 a 0, e em 1978, pelo placar de 2 a 1. Para matar a ansiedade de domingo, o Estadão relembra essas partidas.

Argentina 1 x 0 França - Primeira fase de 1930

Seleção da Argentina posa para foto antes do confronto contra a França pela Copa de 1930, que ganharam por 1 a 0. Foto: Reprodução/El Grafico

Após anos definindo como a melhor do mundo a seleção vencedora das Olimpíadas, a Copa do Mundo finalmente teve sua primeira edição oficial, no Uruguai. Na época, ainda não havia eliminatórias e a Fifa convidou todas as seleções afiliadas a ela: 14 aceitaram, a maioria das Américas, já que as viagens eram por navio e o local-sede distante para quem vinha da Europa.

A fase inicial foi disputada em quatro grupos, sendo quatro no 1, três no 2, três no 3 e mais três no 4, com apenas um time passando em cada. Argentina e França ficaram na primeira chave, e quem conseguiu foram os sul-americanos. No confronto entre eles, vitória latina por 1 a 0, com gol de Monti, que logo de cara colocou os europeus em uma situação muito difícil.

Os argentinos chegaram ainda mais longe: golearam os Estados Unidos por 6 a 1 nas semifinais e enfrentaram o Uruguai na decisão. O sonho de ganhar o primeiro Mundial da história durou até o final do primeiro tempo, quando saíram ganhando por 2 a 1, pois no segundo, os uruguaios viraram para 4 a 2 e levantaram a Taça Jules Rimet em casa.

Argentina 2 x 1 França - Primeira fase de 1978

Daniel Passarella marca, de pênalti, o primeiro gol da Argentina sobre a França pela Copa de 1978. Foto: Reprodução/El Grafico

48 anos depois, as seleções voltaram a se encontrar, novamente na primeira fase e de novo no Grupo 1, junto a Itália e Hungria - onde, dessa vez, dois passavam . A França teve a chance de aplicar uma vingança e eliminar a Argentina antes das etapas finais, mas, em campo, o revés foi ainda pior do que 1930. A vitória foi novamente sul-americana e a diferença de gols do último placar foi a mesma, o que marcou esse confronto foi que ele eliminou os europeus ali mesmo.

Tanto Argentina quanto Itália haviam vencido seus jogos e um simples triunfo de cada os garantiria na fase seguinte. A França perdeu para a Azzurra na abertura e tinha obrigação de superar os ‘hermanos’, que abriram o placar com Daniel Passarella - que comandou o Corinthians em 2005. Platini deixou tudo igual, mas Luque decretou a vitória da Albiceleste. No outro jogo, os italianos bateram os húngaros por 3 a 1 e, assim, os dois classificados estavam definidos.

E assim como 1930, a Argentina consegui chegar à grande final, só que, dessa vez, conquistaram o título. O adversário foi a Holanda, a mesma que enfrentaram nas quartas do Catar, e, com dois gols de Kempes e um de Bertoni, levantaram o troféu pela primeira vez em sua história.

Argentina 3 x 4 França - Oitavas de final de 2018

Pavard chuta de fora da área para marcar golaço no duelo pelas oitavas de final da Copa de 2018, que a França venceu por 4 a 2. Foto: John Sibley/Reuters

As duas rivais voltaram a se encontrar em Copas do Mundo depois de 30 anos, nas oitavas de final da edição de 2018. Desta vez, o cenário estava, mais do que nunca, favorável à França, que apresentava uma de suas melhores gerações de jogadores, enquanto a Argentina vivia um momento conturbado entre o técnico Jorge Sampaoli e o elenco.

Conhecido por ter uma personalidade explosiva, o chileno brigou com ninguém menos que Lionel Messi, o maior craque daquele time, e outros jogadores, o que o ‘isolou’ do elenco e tirou sua autoridade. Por outro lado, os franceses vinham embalados com o vice-campeonato da Eurocopa de 2016 e classificaram invictos na fase de grupos, enquanto os argentinos tiveram dificuldades. Estaria uma goleada à vista? Não.

Como o futebol não é uma ciência exata, o jogo acabou sendo um dos mais emocionantes daquele Mundial e teve nada menos que sete gols. Griezmann abriu de pênalti aos 13 do primeiro tempo, com Di María empatando aos 41. Na segunda etapa, Pavard marcou um gol antológico de fora da área, que concorreu até ao prêmio Puskás, até a Argentina igualar novamente, com Mercado. No entanto, o inspirado Mbappé, grande personagem daquela Copa, decidiu ao cravar duas vezes em quatro minutos, aos 64 e 68. Agüero diminuiu aos 90+3, mas não foi o suficiente para uma reação: 4 a 2.

A França ainda repetiu o roteiro de 1978 e não parou mais de vencer: eliminou o Uruguai nas quartas, por 2 a 0, a Bélgica nas semis, ao ganhar de 1 a 0, e foi campeã derrotando a Croácia pelo mesmo placar de 4 a 2, coroando uma geração que ainda está em seu auge no Catar.

Em 2022, os europeus podem igualar o retrospecto, enquanto os argentinos tem a eliminação de 2018 ‘engasgada’. Motivação, além do título, não faltará aos dois lados.

