Jogador australiano volta a treinar uma semana após cirurgia no crânio; veja fotos

Há uma semana seria impossível imaginar que o jogador de futebol australiano Gary Rohan estaria treinando normalmente por uma das equipes da Victorian Football League (VFL). Isso porque o atleta sofreu um acidente durante uma partida da liga e que resultou em uma fratura no crânio. O atleta de 33 anos precisou passar por uma cirurgia de urgência na cabeça e uma semana depois já voltou a treinar com seu clube, o Geelong Cats.

Tão impressionante quanto sua recuperação foram as imagens capturadas durante a sessão de treinamentos da equipe. Rohan aparece com parte do cabelo raspado por conta do procedimento e as fotos flagram os 30 pontos feitos na cirurgia, que ocupam a cabeça do jogador de orelha a orelha.

Gary Rohan, jogador de futebol australiano, publicou foto antes de fazer cirurgia por conta de uma fratura do crânio. Uma semana após o procedimento, Rohan voltou aos treinamentos com sua equipe Foto: Reprodução/Instagram via @garyrohan16

Durante a partida entre Geelong Cats contra o Southport, pela VFL, em 6 de setembro, Gary Rohan sofreu uma cotovelada acidental no topo da cabeça. Foram feitos testes para avaliar o estado físico e mental do atleta no gramado e ficou constatado que ele não poderia seguir no jogo. O australiano foi levado às pressas a um hospital da cidade de Geelong. O repórter da emissora australiana 7News, Andrew McCormack, afirmou na programação que a ida para o hospital era o único caminho viável para o jogador. "Ficou bastante claro de imediato que ele não passou no teste de concussão", disse.

Gary Rohan chegou a publicar uma foto ao lado de sua espoesa, Madi Rohan, e anunciou que precisaria passar por uma cirurgia por conta da fratura. “Não era o lugar onde eu tinha planejado passar meu fim de semana. Exames confirmaram uma fratura no crânio, mas estou bem e nas melhores mãos. Agora, apenas aguardando a cirurgia. Obrigado por todas as mensagens e votos de melhora”, diz o texto publicado nas redes sociais.

O futebol australiano é uma modalidade bastante popular na Austrália e possui muitas semelhanças com o rúgbi, fomando a dupla de modalidades mais populares no país. De forma simplificada, os pontos são marcados com chutes que passam entre as quatro traves que ficam em cada um dos lados do campo. Os chutes que vão pelas traves centrais valem seis pontos, enquanto os chutes que passam pelas traves laterais somam um ponto.