Jogador do Avaí dedica gol para o filho que morreu aos quatro anos: ‘Eternamente em meu coração’

A vitória do Avaí contra o Criciúma, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, por 1 a 0, foi especial para Natanael. Autor do gol, o jogador dedicou o tento para o filho João Guilherme, que morreu no último mês aos quatro anos de idade.

“O quanto está sendo difícil para mim e para a minha família nesse momento. Todos sabem, perdi o meu filho recentemente, e Deus tem nos dado muita força, nos dado muita sabedoria para que a gente possa passar por esse momento tão dolorido. Feliz pelo gol, pela equipe, e eu quero desejar esse gol a ele, ele vai estar no meu coração eternamente”, disse, em declarações ao SporTV na saída do primeiro tempo.

A morte de João Guilherme comoveu todos no time e na cidade. No dia do ocorrido, o Avaí cancelou todas as atividades e se colocou à disposição para Natanael e sua família. Além disso, parte da cidade de Florianópolis, de acordo com o próprio jogador, prestou solidariedade a ele e sua família.

Natanael dedicou o gol marcado para o filho João Guilherme Foto: Reprodução Sportv

“Todo mundo sabe o quanto é doloroso perder um filho, mas Deus está nos dando força e sabedoria. Agradecer a toda a torcida pelo apoio, pela força que tem dado para mim, para a minha família, pelos incentivos. Para a gente não parar, para caminhar”, disse Natanael.

Com a vitória neste sábado, o Avaí chegou aos 21 pontos e saiu da zona de rebaixamento da Série B. Já o Criciúma se manteve com 38, é o quarto colocado, mas pode deixar o G-4 da competição dependendo dos resultados até o fim da rodada.