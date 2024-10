Durante a celebração da vitória KSCT Menen sobre o SK Zillebeke por 4 a 0, pela quarta divisão do Campeonato Belga, o atacante Fabio Schiafino, de 26 anos, que marcou dois gols durante o jogo, pegou um morteiro que foi jogado no campo por um torcedor. O objeto explodiu em sua mão, fazendo com que ele perdesse um de seus dedos por completo e uma parte de outros dois.

Jogador belga perde os dedos durante comemoração após goleada; veja o vídeo Foto: Foot Espagnol via X