Jogador do Bragantino passa por cirurgia após acidente, mas estado é considerado ‘gravíssimo’

“Devido à severidade do ferimento, o paciente foi imediatamente encaminhado para cirurgia de emergência. O procedimento foi realizado com sucesso, focando no tratamento do traumatismo craniano. Apesar da intervenção cirúrgica, o quadro do paciente permanece extremamente delicado. Ele está atualmente sob cuidados intensivos, com suporte respiratório, e seu estado é considerado gravíssimo pela equipe médica”, informa o boletim médico do hospital. (Leia na íntegra ao final da matéria).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro que transportava o jovem atleta bateu na traseira de um caminhão. A colisão aconteceu na região da cidade de Americana (SP). Pedro Castro, de 18 anos, e que também integra as categorias inferiores da equipe de Bragança Paulista, também estava no veículo. Ele também foi atendido, mas sofreu apenas ferimentos leves. Segue em observação na unidade hospitalar, recebendo os cuidados necessários e passando por exames complementares para garantir que não haja complicações não identificadas inicialmente.