Dois meses depois, o atacante fechou com o Spartak Moscou e deixou o país-natal. O clube russo pagou 8,5 milhões de euros (R$ 55,2 milhões, na cotação da época) por um contrato de três anos e meio. O vínculo, portanto, acaba no fim desta temporada europeia. O atleta, contudo, foi um dos principais jogadores do último ano no Spartak. Em 2023, foi eleito o melhor jogador da Rússia, em votação que envolvia técnicos, dirigentes, jornalistas e torcedores.

Além do desempenho, o jogador é considerado um ídolo na equipe. Ele já atuou lá em 2014, quando saiu do Twente, da Holanda, e foi o autor do gol do título da Super Copa da Rússia de 2017. Na passagem atual, Promes venceu a Copa do país na temporada 2021/22, quando foi artilheiro nos campeonatos nacionais. Até setembro do ano passado, clubes russos estavam banidos de torneios europeus como sanção da Uefa devido à guerra na Ucrânia. Promes tem 50 jogos com a camisa da seleção holandesa e passagem também pelo Sevilla, da Espanha. Ele chegou a compor a lista de 30 atletas de Louis Van Gaal para a Copa do Mundo de 2014, mas não ficou entre os 23 que vieram ao Brasil.