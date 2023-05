Jogador de 19 anos do Coritiba sofre mal-estar, desmaia e deixa campo de ambulância; veja vídeo

Kaio César, atacante de 19 anos do Coritiba, desmaio em campo na partida fora de casa contra o Cuiabá neste sábado. O time paranaense trocava passes no campo de defesa quando o jogador caiu sozinho próximo à linha lateral, aos 24 minutos do primeiro tempo. A arbitragem rapidamente paralisou o jogo e sinalizou a entrada da ambulância para atender ao atleta.

O jovem atacante recebeu os primeiros atendimentos ainda no gramado. Jogadores das duas equipes tiraram as camisas para abanar o companheiro de profissão, que ficou deitado no campo. A partida estava 1 a 0 para o Cuiabá quando Kaio César desmaio. Ele foi substituído por Wesley. Durante a transmissão do jogo, no canal Premiere, foi destacado o forte calor que fazia na capital mato-grossense, que registrou 29 graus no início da noite deste sábado. Poderia ser a explicação para o mal-estar.

Segundo informações divulgadas pelo Coritiba logo em seguida, Kaio César teve apenas um mal-estar, talvez pelo calor mesmo, mas ele estava consciente e sem maiores problemas clínicos. Mesmo assim, o atleta foi levado para o Hospital Santa Rosa a fim de fazer novas investigações. A partida continuou após cinco minutos de paralisação.