Uma cena angustiante marcou a vitória do Vasco sobre o Audax, por 1 a 0, na Arena da Amazônia, em Manaus, nesta quinta-feira. Logo aos oito minutos do primeiro tempo, Bruno Lima, do Audax, se chocou com um companheiro de equipe, Matheus Claudino, sofreu uma fratura completa da tíbia e da fíbula da perna direita e saiu de campo em uma ambulância.

O tempo de recuperação para uma lesão como essa é de pelo menos quatro meses. Bruno Lima terá de passar por cirurgia em seu retorno ao Rio.

Bruno Lima sofre grave lesão em jogo entre Vasco e Audax, em Manaus. Foto: Reprodução de vídeo/ SporTV

PUBLICIDADE Com o resultado positivo em Manaus, o Vasco chegou a 12 pontos e retornou ao G-4 do Campeonato Carioca, deixando o Botafogo fora da zona de classificação à semifinal. Do outro lado, o Audax segue sem marcar gols e na lanterna, ainda sem pontuar. O destaque da partida ficou para o primeiro gol de David com a camisa cruzmaltina. O atacante, que foi contratado no início da temporada, vinha sendo criticado pela torcida e finalmente conseguiu desencantar. David ainda acertou uma bola no travessão aos cinco da segunda etapa, em lindo lançamento de Medel, se tornando um dos principais destaques na capital manauara.

Recomendado para você Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading... Loading...

Os times voltam a campo para a oitava rodada na próxima semana. Na quarta-feira, o Vasco retorna ao Maracanã para encarar o Fluminense, às 21h30, em seu segundo clássico da temporada. No dia seguinte, é a vez do Audax visitar a Portuguesa, a partir das 19h, no Estádio Luso-Brasileiro.