Bahia, de Ceni, vence jogo de dez gols contra o Goiás com ‘pintura’ do meio de campo; veja vídeo

O jogo entre Goiás e Bahia já está entre os mais marcantes do Brasileirão de 2023. Além da quantidade de gols, com o placar terminando em 6 a 4 para o time baiano, de Rogério Ceni, a partida contou com uma das maiores ‘pinturas’ já feitas na temporada. Em cobrança de falta de antes do meio de campo, o lateral Gilberto marcou um dos gols dos baianos.

O lance mais inusitado aconteceu ainda antes dos 20 minutos. Após o jogo ser paralisado para atendimento médico de atletas das duas equipes, Gilberto aguardou a autorização do árbitro e arriscou o chute de antes do meio de campo. Todo o time do Goiás pensou que o lance não estava valendo e só entendeu quando o gol foi validado.

“Eu ouvi o Yago Felipe falar que o goleiro estava adiantado e avisei que iria tentar o chute quando o árbitro apitasse. É uma brincadeira que a gente faz todo treino no Bahia e fico feliz que tenha saído o gol, mas ele só vai valer mesmo se conseguirmos os três pontos”, explicou Gilberto na saída do gramado para o intervalo. E valeu. O Bahia ganhou e somou seus pontos.

Bahia x Goiás - Brasileirão Foto: Felipe Oliveira

O duelo deste sábado era entre duas equipes que lutam contra o rebaixamento para a Série B. Com intensidade e trocas de liderança no placar, Goiás e Bahia fizeram o jogo com mais gols de todo o Brasileirão de 2023. O Bahia encerrou sequência de duas derrotas consecutivas e deixou a zona do descenso, com 28 pontos. Já o Goiás chegou à sétima partida sem vencer e entrou na degola, com 27 pontos, aumentando a pressão no trabalho do português Armando Evangelista.

O JOGO

O primeiro tempo foi eletrizante e com seis gols. Logo aos 14 minutos, Cauly recebeu no lado direito da área e cruzou rasteiro para Everaldo completar. O Goiás sentiu o gol e, numa desatenção aos 18, viu Gilberto chutar do meio de campo e encobrir Tadeu. Um golaço. A sequência de gols obrigou o Goiás a buscar o empate e os donos da casa descontaram aos 26. João Magno apareceu por trás da defesa, saiu da marcação e cruzou na medida para Guilherme Marques finalizar de primeira, sem chances de defesa para Marcos Felipe.

Com o jogo aberto, os dois times seguiram tendo chances de balançar as redes. E isso aconteceu aos 36 minutos, quando Cauly dominou no meio de campo e deu ótima assistência para Everaldo. O centroavante chutou colocado, marcando o terceiro do Bahia: 3 a 1.

Mas o Goiás não desistiu e buscou o empate antes do intervalo. Aos 44, Rezende derrubou Bruno Melo na área e a arbitragem marcou pênalti. Guilherme Marques cobrou aos 46 e não desperdiçou. Dois minutos depois, após cruzamento da direita, Matheus Babi ganhou no alto e deixou tudo igual: 3 a 3.

No segundo tempo, os times voltaram no mesmo ritmo: fazendo gols. Logo aos quatro minutos, Hugo recebeu na esquerda e cruzou para João Magno mandar para as redes para o Goiás. Só que a vantagem durou pouco tempo, já que aos sete, Cauly invadiu a área e viu a bola sobrar para Everaldo marcar.

Em tarde inspirada, Everaldo, do Bahia, comandou o setor ofensivo. Além dos três gols, também ajudou com assistência. Aos dez, o centroavante recebeu na esquerda, cruzou de três dedos e encontrou Rafael Ratão. O atacante chutou de primeira e virou o placar para os visitantes. O Goiás foi obrigado a buscar a desvantagem. E pressionou até o fim. Contudo, foi o Bahia que voltou a marcar. Aos 49, Thaciano puxou contra-ataque e tocou para Biel. O atacante dominou e encheu o pé, dando números finais ao confronto: 6 a 4.

GOIÁS 4 X 6 BAHIA

