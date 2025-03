Jogador do Bragantino internado em estado gravíssimo tem protocolo de morte cerebral interrompido

Para que seja confirmada a morte encefálica, além do exame clínico, que deve ser realizado por dois médicos diferentes, com um intervalo mínimo de uma hora entre o primeiro e o segundo, o paciente deve ser submetido a um teste de apneia e a exames complementares, conforme explicaram em boletim médico os profissionais que cuidam do jogador. O protocolo havia sido aberto às 16h30 de terça-feira.

Severino será transferido para outro hospital assim que o seu quadro for estável, de acordo com o Bragantino. O jogador é acompanhado pelo médico Ricardo Ansai, referência do clube em neurocirurgia. Os médicos da equipe também estão monitorando a situação. O jogador sofreu um traumatismo craniano e precisou passar por cirurgia de emergência.