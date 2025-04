Jogador do Carabobo bate a cabeça e é retirado de ambulância em duelo com Botafogo na Libertadores

O zagueiro Ezequiel Neira, do Carabobo, da Venezuela, precisou ser atendido e retirado de campo por uma ambulância após choque na cabeça, nesta terça-feira, em partida válida pela Libertadores, contra o Botafogo, no Nilton Santos. As primeiras informações são de que o jogador saiu consciente do estádio. O duelo terminou com o triunfo da equipe carioca por 2 a 0. Gols de Patrick de Paula e Matheus Martins, aos 42 e 53 da etapa final, respectivamente.

Ezequiel Neira deixa o campo em ambulância após se chocar com atleta do Botafogo. Foto: Pablo Porciuncula/AFP

PUBLICIDADE O lance ocorreu, aos 12 do segundo tempo, após cruzamento de Alex Telles, o centroavante Gonzalo Mastriani subiu para cabecear e os dois se chocaram. O defensor caiu desacordado e o clima de pânico se instaurou. Ele foi atendido e socorrido pelos médicos. O botafoguense também precisou de atendimento, mas seguiu normalmente no gramado. O jogo ficou parado por cerca de cinco minutos, o atleta chegou a recobrar os sentidos, mas acabou sendo substituído por Leonardo Aponte. Durante entrevista, o treinador do Carabobo, Diego Merino, atualizou a situação e informou que o argentino está “estável”.

“Ele Está bem. Nos disseram que está estável, graças a Deus. A verdade é que estávamos muito preocupados, foi um golpe muito forte. Não sei dar mais informações, mas ficamos tranquilos, pois fomos informados que está bem”, declarou o técnico.

Em campo, o Botafogo mostrou força e pressionou a equipe venezuelano desde o início. O elenco de Renato Paiva empilhou chances de perdidas e pouco viu o adversário ameaçar a meta de John. Com tudo, a vitória começou a aparecer quando Patrick de Paula entrou mostrando serviço e animando a torcida.

A primeira bola na rede saiu em cobrança de falta, com Patrick arriscando um chute rasteiro de longe. Nos acréscimos, Matheus Martins, que também entrou no decorrer da disputa, fez os adeptos vibrarem mais uma vez.

O atual campeão do principal torneio continental consegue seus primeiros pontos no Grupo A, na rodada anterior estreou com derrota por 1 a 0 diante da Universidad de Chile, fora de casa.