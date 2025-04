Jogador do Carabobo socorrido de ambulância contra o Botafogo tem confirmada fratura na face

O Carabobo atualizou nesta quarta-feira a situação do zagueiro Ezequiel Neira, que precisou ser atendido e retirado de campo por uma ambulância após choque na cabeça durante partida contra o Botafogo, na última quarta-feira, válida pela Libertadores, no Estádio Nilton Santos. Segundo os venezuelanos, o defensor sofreu uma concussão, além de fraturas no osso temporal esquerdo e na apófise mastoide. Ele continua sob supervisão médica e a agremiação não deu um prazo para retorno.

“Nosso defensor sofreu uma concussão, fratura alinhada do osso temporal esquerdo e processo mastoide, durante a partida contra o Botafogo. Ele está sob supervisão médica para garantir sua recuperação ideal”, comunicou o Carabobo em suas redes sociais.

O lance ocorreu no segundo tempo após disputa com Gonzalo Mastriani, os dois se chocaram no alto após cruzamento de Alex Telles. O jogador caiu desacordado no gramado e foi socorrido pelos médicos. O botafoguense também precisou de atendimento, mas seguiu normalmente. O jogo ficou parado por cerca de cinco minutos e o argentino precisou ser substituído por Leonardo Aponte.

Defensor do Carabobo precisou ser retirado de ambulância após choque de cabeça. Foto: Pablo Porciuncula/AFP

Adversário da noite, os cariocas também emitiram uma publicação oficial desejando melhoras ao atleta. “O Botafogo deseja uma pronta recuperação ao zagueiro Ezequiel, do Carabobo. Esperamos que ele possa se recuperar bem e o quanto antes. Estamos na torcida por sua melhora e retorno aos gramados”, disse o clube.

O duelo terminou com o triunfo da equipe de General Severiano por 2 a 0. Gols de Patrick de Paula e Matheus Martins, aos 42 e 53 da etapa final, respectivamente.