Lateral do Juventude é expulso após soco em torcedor que tentou agredir jogadores; veja vídeo

O lateral-esquerdo Alan Ruschel, do Juventude, foi expulso neste sábado, durante o empate por 1 a 1 com o Internacional pela Copa do Brasil, após defender o rival colorado Enner Valencia de um torcedor que invadiu o gramado do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Depois que o atacante equatoriano do time da capital gaúcha desperdiçou uma cobrança de pênalti, um homem entrou no campo e correu em sua direção, mas Ruschel derrubou o invasor com um soco.

O árbitro Rodrigo José Pereira de Lima mostrou o cartão vermelho ao lateral após recorrer ao televisor do VAR, conforme recomendado por seus colegas da arbitragem de vídeo. Antes disso, no momento da invasão, fez outra revisão para constatar que o Abner, do Juventude, pisou na área antes do pênalti desperdiçado por Valencia. Por isso, mandou voltar a cobrança, e o equatoriano converteu na segunda tentativa.

Alan Ruschel foi expulso após agredir torcedor que invadiu o gramado. Foto: Reprodução/Amazon Prime Video

PUBLICIDADE No jogo de ida, na última quarta, o Internacional perdeu para o Juventude no beira-rio por 2 a 1, resultado que custou o cargo do técnico Eduardo Coudet. O empate neste sábado, portanto, classificou a equipe de Caxias do Sul. O Juventude, que já tinha a vantagem, ficou ainda mais tranquilo quando Rodrigo Sam abriu o placar aos 50 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, a Alan Patrick perdeu pênalti, antes de toda a situação com Enner Valencia. Ainda deu tempo de Vitão, do Inter, também ser expulso por falta.

Em outro jogo atrasado da Copa do Brasil, Athletico teve vida mais fácil e superou o Ypiranga-RS por 3 a 0 na Ligga Arena, em Curitiba (PR). Fernandinho abriu o placar aos 24 minutos do primeiro tempo e perdeu um pênalti antes do intervalo. No primeiro minuto do segundo tempo, porém, Julimar fez o segundo e, nos acréscimos, Di Yorio fechou a conta.

No jogo de ida, em Erechim (RS), realizado em 1º de maio, o Ypiranga tinha vencido o Athletico por 2 a 1, com virada nos acréscimos.

A maioria dos confrontos da terceira fase da competição terminaram no fim de maio. Apenas os duelos envolvendo times gaúchos precisaram ser adiados devido às enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul.

O último classificado sairá do confronto entre Grêmio e Operário-PR, às 11h deste domingo, no Centenário, em Caxias do Sul (RS). No primeiro jogo, empataram sem gols.

Por participarem da terceira fase, os clubes já garantiram R$ 2,205 milhões. Quem avançar, embolsa mais R$ 3,465 milhões. Os duelos das oitavas de final serão definidos por sorteio.

Os seguintes times já estão garantidos: Athletico, Atlético-GO, Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Corinthians, CRB, Flamengo, Fluminense, Goiás, Juventude, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vasco. Os confrontos serão definidos por sorteio.