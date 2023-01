Jogador é preso no aeroporto de Paris com mais de 100kg de cocaína

O jogador francês Jean Manuel Nédra, do Aiglon du Lamentin, time da primeira divisão da Martinica e que disputou a Copa da França, foi detido com sua namorada no aeroporto de Paris na posse de 103,7kg de cocaína. O casal voltava de uma ilha da Martinica quando foi parado na capital francesa.

De acordo com o jornal L’Equipe, o atleta estava com 50,7kg da droga em sua mala e a namorada levava o restante na dela. Segundo informações da imprensa local, Nédra foi preso e a mulher foi liberada sob vigilância policial.

O jogador é um dos destaques e capitão do Aiglon du Lamentin na atual temporada. A última partida do atleta pela equipe foi em novembro. Ao saber do ocorrido, a equipe divulgou um comunicado oficial sobre o acontecimento.

“Sejamos mais fortes do que nunca e unidos para continuar o nosso trabalho de educação através do desporto, para lutar contra este flagelo, para proteger e alertar os nossos jovens para os riscos, consequências e abusos deste ambiente”, comentou.