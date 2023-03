Jogador que se aposentou após ficar paraplégico morre atropelado por trem na Espanha

O ex-jogador Pelayo Novo, de 32 anos, foi encontrado morto nesta terça-feira na Espanha. O atleta que teve passagem por Real Oviedo, Córdoba, Elche, Lugo, Cluj e Albacete, teve que encerrar a carreira em 2018 após uma queda de um vão de um hotel que o deixou paraplégico e foi encontrado morto após ser atropelado por um trem.

Segundo informações publicadas pelo jornal “El Comercio”, o acidente de Pelayo aconteceu com um trem da linha Renfe entre Oviedo e Siero em La Corredoira , muito perto de La Malata. Os serviços de atendimento médico foram chamados para o local, mas nada pode fazer para evitar a morte. A polícia local ainda investiga as circunstâncias do acidente.

Durante sua carreira como jogador de futebol profissional, Pelayo marcou 26 gols e deu uma assistência. Nas redes sociais, Elche e Real Oviedo, clubes que Pelayo Novo defendeu ao longo de sua carreira, lamentaram o falecimento.

Con el corazón roto. Lamentamos en el alma el fallecimiento de Pelayo Novo, capitán de nuestra Fundación.



Familia, amigos: estamos con vosotros. Descansa en paz Pelayo.#RealOviedo pic.twitter.com/bjHBicUkWn — Real Oviedo (@RealOviedo) February 28, 2023

Rotos por el dolor



Siempre te recordaremos como un guerrero que lo dio todo por nuestra camiseta



Uno de los nuestros



Descansa en paz, Pelayo 🙏 pic.twitter.com/NweygBypGW — Elche Club de Fútbol🌴💯🥇 (@elchecf) February 28, 2023

Reprodução/Vídeo Foto: Reprodução/Vídeo

Reabilitação nos últimos anos

Por conta da queda do vão do hotel em 2018, Pelayo Novo sofreu diversas fraturas pelo corpo e acabou paraplégico. Na época do acidente, o jogador era titular do Albacete e teve que encerrar sua carreira.

Buscando sua recuperação, Novo esteve em constante processo de reabilitação nos últimos anos e fechou a jogar algumas partidas de tênis em cadeira de rodas. Além disso, Pelayo também trabalhou na Fundação Real Oviedo e fez parte do conselho da Federação de Tênis das Astúrias.