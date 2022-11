Jogadora do sub-17 da Ferroviária morre após sofrer mal súbito em treinamento

Publicidade

Uma tragédia chocou o mundo do futebol feminino nesta sexta-feira. Esther Martins dos Santos, jogadora da categoria sub-17 da Ferroviária de Araraquara, morreu após sofrer um mal súbito durante sessão de treinamentos.

De acordo com a Ferroviária, a jovem atleta passou mal durante as atividades realizadas em campo na tarde desta sexta-feira. Apesar de ter 14 anos, a jogadora atuava uma categoria acima, no sub-17.

Leia também Caio Souza supera queda e fica em 10º no individual geral do Mundial de Ginástica

Esther Martins dos Santos foi atendida ainda no local por toda a equipe médica da Ferroviária. O grupo da Unidade de Suporte Avançado também foi acionado para prestar socorro. A jogadora foi levada às pressas para o Hospital São Paulo, mas não resistiu e morreu.

Esther Martins dos Santos tinha 14 anos e atuava no Sub-17 Foto: Tiago Pavini/Ferroviária SAF

O time de Araraquara lamentou o ocorrido e afirma que prestará suporte para a família de Esther Martins dos Santos.

“O Departamento de Desenvolvimento Humano está prestando todo suporte para as companheiras de time da atleta. A Ferroviária lamenta profundamente o falecimento da nossa atleta”, escreveu o clube em nota publicada nas redes sociais.

Segundo a Ferroviária, Esther passou por todos os exames quando ingressou na equipe, há cerca de três meses. Não houve registro de qualquer problema.

Continua após a publicidade

“A atleta chegou ao clube no mês de agosto e após passar por todos os exames médicos, onde nenhum tipo de anomalia foi constatada, foi liberada para os treinamentos com a equipe”, esclareceu a Ferroviária.

Ainda não se tem informações da causa exata da morte, o que deve ser confirmado posteriormente com exames mais detalhados e do laudo da autópsia.