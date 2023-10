Jogadores argentinos do Palmeiras se unem para ver Boca x River

O clássico entre Boca Juniors e River, nesta quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, agita os bastidores do Palmeiras. Os quatro argentinos do elenco - Tobio, Allione, Cristaldo e Mouche - prometem acompanhar o clássico juntos. E alguns deles, inclusive, se comportarão como torcedores. "Aconteceu de ter três jogos seguidos entre Boca e River e criou toda essa repercussão. Acho que agora, os torcedores do Boca estão mais ansioso", disse o atacante Cristaldo, que não ficou em cima do muro ao falar para quem vai torcer. "Quando eu era pequeno, torcida para o Vélez Sarsfield, mas depois fui jogar no Vélez e peguei simpatia pelo Vélez. Agora no Palmeiras, falam que não gostam do Boca, só gostam do River, porque tirou o Corinthians (em 2003 e 2006)", completou.Se Cristaldo torce para o River, Mouche é fanático pelo Boca Juniors. Já no Palmeiras, ele chegou a publicar uma foto no Instagram, rede social de compartilhamento de fotos, com um shorts do Boca e criou polêmica. Segundo Cristaldo, os outros dois argentinos ficarão neutros na decisão. "Eles vão ficar no meio. Allione não sei para quem vai torcer e o Tobio vai torcer para ter umas pancadas", brincou.O atacante acredita que não existe para o Palmeiras um clássico com o peso de Boca x River pelo fato de existir uma divisão de forças em São Paulo. "Pelo que sei, aqui é diferente, porque tem vários times e tem muito torcedor que gosta de Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Lá, ou você é River ou Boca. As outras torcidas são pequenas", explicou.No primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, o River ganhou em casa por 1 a 0. Por outro lado, o Boca venceu por 2 a 0 o jogo válido pelo Campeonato Argentino e precisa repetir o placar nesta quinta para avançar no torneio continental.