Jogadores brasileiros movimentaram quase R$ 3 bilhões na janela de transferências do futebol europeu

As transferências de 18 jogadores brasileiros foram responsáveis por movimentar R$ 2,9 bilhões na atual janela de transferências na Europa. Da lista, os atletas mais caros são atletas da seleção brasileira. A janela das principais ligas europeias fechou na quinta-feira.

A principal novela envolveu o atacante Antony. O destaque do Ajax se transferiu para o Manchester United em uma arrastada negociação. Na pressão por reforços, o clube inglês precisou desembolsar 100 milhões de euros (R$ 500 milhões) para ter o jogador revelado no São Paulo, que vai receber R$ 100 milhões com a venda.

A transação é a maior da história do futebol holandês. Em pouco mais de duas temporadas pelo Ajax, Antony fez 82 jogos e marcou 25 gols. O atacante chegou a deixar de disputar jogos e participar de treinos do time holandês para forçar a transferência.

Titular da seleção brasileira, Casemiro foi o segundo reforço brasileiro mais caro: R$ 365 milhões. O volante surpreendeu ao deixar o atual campeão europeu Real Madrid e se transferir para o Manchester United, que lida com vários problemas internos e não disputará a próxima edição da Liga dos Campeões.

“Estou parecendo um garoto de 20 anos, querendo tanto jogar no Manchester United”, disse o jogador de 30 anos à ESPN Brasil.

Outros atletas que vão representar o Brasil na Copa do Mundo do Catar também integram a lista. Richarlison deixou de ser referência no Everton para reforçar o elenco do Tottenham, mas pode perder minutos em campo. O clube londrino pagou R$ 318 milhões por sua contratação. Após quatro anos jogando pelo time azul de Liverpool, clube no qual conquistou a torcida marcando 53 gols em 152 jogos, o atacante ex-Fluminense e América-MG foi reserva nas três partidas do time nesta temporada.

Já Raphinha saiu do Leeds para reforçar o Barcelona e terá os holofotes necessários para brigar firme por uma vaga de titular no Brasil. As boas atuações do ponta-direita, especialmente na última temporada, colocaram o jogador no radar de Tite. O atleta agarrou a oportunidade, repetindo os bons jogos pelo time inglês. Em 67 partidas pelo Leeds, Raphinha marcou 17 gols e deu 12 assistências. O jogador foi um pedido de Xavi Hernández, técnico do Barça, que investiu R$ 316 milhões para ter o atleta revelado no Avaí.

Lucas Paquetá foi destaque no Lyon, da França, e é mais um brasileiro no Campeonato Inglês. Ele assinou contrato com o West Ham, que fez boa campanha na edição passada, mas iniciou mal a atual temporada. O clube londrino pagou R$ 300 milhões pelo atleta ex-Flamengo que vai vestir a camisa 11.

Gabriel Jesus foi outro jogador brasileiro que trocou de clube na última janela de transferências. Ele se despediu do Manchester City, onde conquistou 11 títulos, para ter mais tempo de jogo no Arsenal. O objetivo é chegar em alta na Copa do Mundo. Desde que chegou a Londres, tem colecionado ótimas atuações, elogios do técnico Mikel Arteta e até ganhou uma música da torcida. O ex-Palmeiras soma dois gols e três assistências em quatro partidas e custou R$ 290 milhões ao Arsenal.

“A maior diferença, desde quando trabalhei com ele, é sua maturidade. Obviamente, alguns anos passaram, algumas experiências, inclusive o inglês dele melhorou muito. Ele tem um papel diferente aqui, você pode sentir isso imediatamente. E fico feliz que ele esteja gostando, se divertindo e tendo um desempenho muito bom para a equipe”, disse Arteta.

Raphinha tem sido um dos destaques da seleção brasileira e chamou a atenção do Barcelona. Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Quem são os brasileiros mais caros da última janela de transferências da Europa

R$ 500 milhões - Antony (do Ajax para o Manchester United)

R$ 365 milhões - Casemiro (do Real Madrid ao Manchester United)

R$ 318 milhões - Richarlison (do Everton para o Tottenham)

R$ 316 milhões - Raphinha (do Leeds, da Inglaterra, para o Barcelona)

R$ 300 milhões - Lucas Paquetá (do Lyon para o West Ham, da Inglaterra)

R$ 290 milhões - Gabriel Jesus (do Manchester City para o Arsenal)

R$ 220 milhões - Bremer (do Torino para a Juventus)

R$ 166,5 milhões - Diego Carlos (do Sevilla para o Aston Villa)

R$ 83 milhões - David Neres (do Shakhtar Donetsk para o Benfica)

R$ 65 milhões - Marcão (Galatasaray para o Sevilla)

R$ 64 milhões - Andreas Pereira (do Manchester United para o Fulham)

R$ 60 milhões - Gabriel Sara (do São Paulo para o Norwich)

R$ 57 milhões - Gabriel Veron (do Palmeiras para o Porto)

R$ 52,7 milhões - João Victor (do Corinthians para o Benfica)

R$ 44 milhões - Luiz Henrique (do Fluminense para o Bétis)

R$ 35 milhões - Samuel Lino (Gil Vicente, de Portugal, para o Atlético de Madrid)

R$ 18,4 milhões - Marquinhos (do São Paulo para o Arsenal)

R$ 15 milhões - Lincoln (do Santa Clara, de Portugal, ao Fenerbahçe)

*valores na cotação à época de cada transferência