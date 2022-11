Cristiano Ronaldo vai para 5ª Copa do Mundo; veja lista de convocados de Portugal

Publicidade

O técnico da seleção portuguesa, Fernando Santos, anunciou, nesta quinta-feira, os 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar esbanjando confiança. Com Cristiano Ronaldo como comandante da equipe em seu quinto mundial, o treinador oficializou os convocados falando em brigar pelo título.

Leia também Seleção de Marrocos anuncia lista de convocados com retorno de Ziyech após troca de treinador

“O que é que esta equipe pode dar? Vou responder de uma forma simples: ‘ser campeã do mundo. Eu acredito que isso é possível e os meus jogadores acreditam. E isso que esta equipe pode dar”, afirmou Fernando Santos após anunciar seus escolhidos. “Por ser a atual campeã, a França é a favorita. Mas tem um grupo de seleções em condições de erguer a taça e Portugal está entre elas.”

O técnico de Portugal, Fernando Santos, já conquistou os títulos da Liga das Nações e da Eurocopa, mas convive com muitas críticas. Foto: AP Photo/Armando Franca

story

Diogo Jota, como já era esperado, será a grande ausência por contusão. A novidade é Antonio Silva, do Benfica. Já o meio-campista Renato Sanches, reserva no PSG, acabou preterido pelo técnico pela segunda Copa seguida, o que causou certa surpresa. Naturalizado português, o carioca Matheus Nunes, de 24 anos, e que defende o Wolverhampton, disputará sua primeira Copa.

“É sempre discutível se devia ser o Antônio, o João ou o Manuel. É como a questão da justiça e da injustiça. Os 26 que foram convocados acham que foram por justiça e os que não foram acham que foram injustiçados. Respeito todos os jogadores, como sempre o fiz e se os coloquei na lista de 55 (pré-convocados), foi porque achava que me davam garantias, mas tive de fazer esta opção”, justificou o técnico, explicando suas escolhas.

Continua após a publicidade

Assim como a seleção brasileira, a maioria dos chamados por Portugal vem da Inglaterra. São 10 atletas disputando o Campeonato Inglês: Cristiano Ronaldo, José Sá, João Cancelo, Dias, Dalot, Rúben Neves, João Palhinha, Bruno Fernandes, Matheus Nunes e Bernardo Silva.

“Uma vez mais, prontos para elevar bem alto o nome de Portugal. São 26 os nomes na lista do Mister Fernando Santos, mas estamos todos convocados. Força Portugal”, postou Cristiano Ronaldo, buscando união de todos por um resultado bom no Catar. O astro, obviamente, será a grande aposta do país. “Vamos esperar, vamos ver, mas ele está sempre com fome para estar entre os melhores”, enfatizou Fernando Santos.

Confira a lista de convocados de Portugal para a Copa

Goleiros - Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolverhampton) e Rui Patrício (Roma).

Laterais - Cancelo (Manchester City), Dalot (Manchester United), Nuno Mendes (PSG) e Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund).

Zagueiros - Danilo Pereira (PSG), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City) e António Silva (Benfica).

Meio-campistas - João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton), Otávio (Porto), Vitinha (PSG) e Carvalho (Bétis).

Continua após a publicidade

Atacantes - André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético de Madrid), Rafael Leão (Milan) e Ricardo Horta (Braga).