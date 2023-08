Jogadores de futebol reagem em milissegundo em cobranças de pênaltis. Como eles fazem isso?

THE WASHINGTON POST - No futebol, as apostas de um pênalti não poderiam ser maiores. Quase metade de todos os jogos da Copa do Mundo, incluindo duas partidas da Copa do Mundo feminina e três partidas do título da Copa do Mundo masculina, tiveram penalidades ou foram decididas na disputa de pênaltis.

Um pênalti ocorre quando uma falta é marcada na área ou um jogo eliminatório termina empatado também na prorrogação. À medida que o torneio avança, a probabilidade de um empate - e, portanto, de uma disputa de pênaltis - aumenta à medida que a competição se aproxima cada vez mais do fim e da igualdade entre os times, como acontecerá na Copa do Mundo feminina, que agora avançou para a fase de mata-mata.

A última vez que uma Copa do Mundo feminina não teve disputa de pênaltis foi em 2007. (Para a Copa do Mundo masculina, você teria de voltar a 1978 para uma edição sem disputas dos tiros livres.)

Atual bicampeão do mundo no futebol feminino, os Estados Unidos foram eliminados na primeira disputa de pênalti do Mundial de 2023 Foto: AP Photo/Scott Barbour

“Tantos jogos foram vencidos por um único gol que foi um pênalti”, disse Robbie Wilson, professor de desempenho motor da Universidade de Queensland. “É desproporcionalmente mais importante do que qualquer outro chute no jogo.”

A simplicidade da configuração do pênalti esconde a complexidade da biomecânica, teoria do jogo e psicologia subjacentes. “Parece um duelo simples entre o goleiro e o chutador”, disse Rafael Monteiro, aluno de pós-graduação em reabilitação e desempenho funcional da Universidade de São Paulo. “Mas, na verdade, é um ambiente realmente complexo.”

Um pontapé nos limites da reação humana

As probabilidades estão contra o goleiro. Eles precisam defender um gol de 7,32m de largura e 2,44m de altura contra um chute de apenas 11 metros de distância. Esse chute também é rápido - viajando, em média, a mais de 110km/h. A partir do momento em que o pé do chutador faz contato com a bola, ela leva cerca de 400 milésimos de segundos para atingir o gol - aproximadamente o tempo que leva para piscar. “O problema para um goleiro é o tempo envolvido”, disse Greg Wood, psicólogo esportivo e de exercícios do Manchester Metropolitan University Institute of Sport, dos EUA.

O olho humano precisa de tempo para registrar informações visuais, que as áreas visuais do cérebro precisam processar. Essa informação visual precisa ser retransmitida ao córtex motor do cérebro, que então diz aos músculos do corpo como se mover. Somando o tempo de cada um desses relés biológicos, os humanos têm um tempo de reação visual de cerca de 200 milésimos de segundos.

“Então, o movimento em si pode levar 500 milissegundos se o goleiro quiser cobrir a trave”, disse Wood. Milissegundo (ms) é uma unidade de medida de tempo. Corresponde a um milésimo de segundo. Os pesquisadores observaram que a maioria, se não todos, os estudos experimentais sobre pênaltis foram conduzidos em atletas do sexo masculino. As jogadoras podem, em média, ter chutes mais lentos, mas os goleiros também são menores, então os desafios apresentados são provavelmente semelhantes.

Argentina conquistou a Copa do Mundo de 2022 em uma disputa de pênalti Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP

Os goleiros já tendem a ter tempos de reação mais rápidos do que outros jogadores de futebol em campo, mas os pênaltis no nível profissional ultrapassam os limites do tempo de reação humano, de acordo com a pesquisa. “É muito difícil treinar e melhorar o tempo de reação em goleiros de alto nível”, disse Paulo Santiago, professor adjunto de biomecânica da Universidade de São Paulo. Como resultado, cerca de 80% dos pênaltis são gol.

Antecipando um pênalti

Esperar e reagir é muito lento, então os goleiros precisam prever o chute antes que ele aconteça. Por isso que pulam para determinado campo. “Os bons goleiros não adivinham, mas tentam antecipar com base em uma série de dicas que os batedores dão”, disse Wood.

Em uma análise de 330 pênaltis, os goleiros profissionais fazem o movimento cerca de 220 milissegundos antes de o chutador chutar. Experimentos de rastreamento ocular mostram que goleiros experientes usam dicas que o chutador emite com o corpo, principalmente com foco no movimento do tronco e das pernas, para fazer sua previsão.

Em um estudo de 2018, Wilson e seus colegas mostraram a mais de 700 participantes online de vários níveis de experiência no futebol, 60 vídeos diferentes de pênaltis com diferentes quantidades de tempo antes do chute. Como esperado, quanto mais informações o goleiro visse antes do chute, maior a probabilidade de prever em que direção o chute iria.

O goleiro precisa decidir quando e onde eles precisam se mover. Quanto mais eles esperarem para se movimentar, mais informações poderão usar para antecipar a tentativa de gol, mas menos tempo terão para fazer a defesa. Começar o movimento mais cedo significa mais tempo para salvar, mas menos informações para disparar - e o risco de o chutador arremessá-lo lentamente sobre sua cabeça.

Batedor oficial de seu time e sua seleção, Harry Kane viu a Inglaterra ser elimminada no Mundial de 2022 após perder uma cobrança contra a França Foto: EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Trocas e jogos mentais

A cobrança de pênalti envolve não apenas o goleiro, mas também o chutador. Para ambos os lados, “não há uma melhor estratégia”, disse Wilson, cuja outra pesquisa sobre interações predador-presa na natureza espelha o que ocorre no campo de futebol. “A melhor estratégia para um depende do que os outros fazem. Portanto, é um exemplo clássico da teoria dos jogos em ação.”

Assim como o goleiro tem decisões a tomar e compensações a considerar, o chutador também tem. O chutador precisa decidir para onde mirar a bola, com que força chutá-la e se deseja usar uma estratégia baseada no que vê o goleiro fazendo. Há, no entanto, uma compensação inerente entre a força do chutador e a precisão do chute. Chutar mais rápido significa que o goleiro tem menos tempo para reagir, mas haverá muito mais variação para onde a bola vai.

Chutar com mais precisão tem um custo de velocidade, dando ao goleiro mais tempo para rejeitar o chute. (Cada chutador tem seu próprio padrão para onde seus chutes tendem a ir e a troca de precisão de força que eles incorrem. Conhecer esses padrões pode ajudar os treinadores - e a oposição do goleiro -, mas até agora, a maioria das equipes não considera esses dados, diz o professor Wilson.)

O chutador também pode tentar enganar o goleiro exagerando seus movimentos para indicar que ele vai mirar para um lado antes de chutar para outro, mas esse “engano tem enormes consequências na força com que você pode chutar e na precisão com que pode chutá-lo”, disse Wilson .

Por fim, o chutador pode esperar para ver o que o goleiro faz, lançando uma isca antes de acertar a rede, agora aberta com um lento Panenka, um leve chute no centro. “Agora, você tem que ter muita força de vontade para fazer isso, porque se você errar, parecerá um completo idiota”, disse Wilson.

Messi perdeu uma cobrança no último Mundial Foto: REUTERS/Albert Gea





A psicologia e a pressão do chutador

Como a cobrança de pênalti é muito difícil para o goleiro, mas quase toda a pressão recai sobre o cobrador. “Não há pressão sobre o goleiro”, disse Wood. Se eles salvam um, eles são “um herói”, já que não se esperava que o salvassem, disse ele. É raro um membro da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos errar o pênalti ou tê-lo bloqueado. Quando Alex Morgan teve um pênalti negado em julho, foi a primeira vez que um chute foi bloqueado desde 2003. O maior problema para os cobradores de pênaltis é a ansiedade, disse Wood (O time dos EUA perdeu suas cobranças na fase de oitavas de final da Copa Feminina 2023).

A ansiedade e as apostas mais altas podem afetar para onde o chutador olha e para onde ele finalmente aponta. Wood e seus colegas descobriram isso em experimentos com jogadores de futebol experientes. Em condições de baixa pressão - sem recompensa financeira, sem goleiro presente - “descobrimos que a maioria dos cobradores de pênaltis olhou para onde iria chutar”, disse Wood.

Adicione um pouco mais de pressão, com um goleiro e dinheiro em jogo, porém, e os chutadores pareceram mais ansiosos e olharam mais para o goleiro, que é uma fonte de ameaça. Seus chutes tendiam a ir para onde seus olhos estavam olhando - mais perto do centro da rede, onde o goleiro estava parado.

Alex Morgan perdeu uma cobrança na fase de grupos do Mundial de 2023 e terminou sua participação na Copa do Mundo sem gols Foto: Photo by Saeed KHAN / AFP

Os goleiros podem influenciar o pênalti de outras maneiras. Um estudo descobriu que um goleiro que fica ligeiramente, imperceptivelmente, fora da metade do gol pode influenciar o chutador a apontar para o lado mais aberto, o que pode tornar o chute mais previsível.

Os goleiros encontraram maneiras mais óbvias de aumentar essa pressão e distração em seu benefício. Em outro estudo, Wood e seus colegas pesquisadores descobriram que, quando os goleiros agitam os braços para cima e para baixo, a distração faz com que os chutadores atirem mais no meio - nos braços do goleiro. (A Fifa proibiu que os goleiros se agitem no gol nas cobranças de pênaltis).

Para contrabalançar essa ansiedade e pressão, muitos chutadores de pênaltis recorrem a exercícios respiratórios, como a “respiração do suspiro” e os rituais pré-chute. “Eles basicamente mantêm sua mente focada nas coisas em que você deveria se concentrar, em vez de se distrair com as coisas em sua cabeça”, disse Wood. Na Copa do Mundo, e principalmente na cobrança de pênalti, qualquer pedacinho ajuda a conquistar o título.